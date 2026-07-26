জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা চুক্তি লঙ্ঘন করে বোমাবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন এবং আগ্রাসনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠী উত্তর গাজার পুলিশ প্রধানকে হত্যা করেছে।
আজ সকাল থেকে গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলি বিমান হামলার ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত এবং বিশ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে উত্তর গাজা অঞ্চলের পুলিশ প্রধানও রয়েছেন; গাজা শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শেখ রাদওয়ান এলাকায় ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় তিনি প্রাণ হারান।
গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আজ শনিবার জানিয়েছে যে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ওই অঞ্চলে ইসরায়েলের আগ্রাসী হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭৩,৩১৭ জনে এবং আহতের সংখ্যা ১,৭৩,৯৬১ জনে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে ছয়জন শহিদের মরদেহ—যাদের মধ্যে দুজন গুরুতর আঘাতের কারণে মারা গেছেন—এবং ৩৭ জন আহতের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।
যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও, দখলদার শাসকগোষ্ঠী গোপনে অধিকৃত ভূখণ্ড সম্প্রসারণ, মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং বোমাবর্ষণ ও গুপ্তহত্যার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
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