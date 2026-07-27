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বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য:

বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার ইরানের জনগণের পাশে রয়েছে।

২৭ জুলাই ২০২৬ - ১০:৩৩
News ID: 1845643
বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার ইরানের জনগণের পাশে রয়েছে।

বাংলাদেশের সংসদ সদস্য বলেছেন: কিছু তথাকথিত 'ইসলামী' দেশের বিপরীতে বাংলাদেশে—ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের বিশাল সব সমাবেশের পাশাপাশি—অনেক সরকারি কর্মকর্তাও ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকারীদের নিন্দা জানিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ নেতার ঐতিহাসিক বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইরান সফরকারী বাংলাদেশের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর জানাজা ও স্মরণসভায় তাঁর দেশের সংসদীয় প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিকে ইসলামি উম্মাহর সংহতির প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুসলমানরা একটি একক দেহের মতো; তাই ইসলামি উম্মাহর কোনো অংশের ওপর নেমে আসা যেকোনো দুঃখ-দুর্দশা বা বিপদ সকল মুসলমানের জন্যই উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামি উম্মাহ বর্তমানে যে দমন-পীড়ন ও চাপের সম্মুখীন হচ্ছে—সে কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের এই সংসদ সদস্য বলেন: "জায়নবাদের মোকাবিলায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান অসামান্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে এবং আল্লাহ ইরানি জাতিকে বিজয় দান করেছেন—এমন সংবাদ বাংলাদেশের জনগণের মনে আনন্দ সঞ্চার করেছে।"

তিনি ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ককে গভীর ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করে বলেন: "আমরা জানাজার নামাজ ও শোক মিছিলে অংশ নিতে ইরানে এসেছি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি প্রয়াত নেতার প্রতি রহমত ও ক্ষমা বর্ষণ করেন এবং তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর আদর্শ ছিল ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং ইসলামি উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে এই প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একজন গর্বিত সৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন।"

আঞ্চলিক ঘটনাবলি নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে মুজিবুর রহমান বলেন: "আমাদের পররাষ্ট্রনীতি এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যখনই ইসলামি উম্মাহর বিরুদ্ধে কোনো অবিচার ও নিপীড়ন চালানো হয়, তখন আমাদের অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে এবং প্রতিবাদ জানাতে হবে; সরকার এবং বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী—উভয়ই বিবৃতি, সমাবেশ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের হামলা ও কর্মকাণ্ডের বারবার নিন্দা জানিয়েছে।"

ইরানের ভূখণ্ডে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ—যাদের ১০,০০০-এরও বেশি সদস্য ও সমর্থক রয়েছে—বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে।

বাংলাদেশের এই সংসদ সদস্য বলেন: "জনগণের এই সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি, বিরোধীদলীয় নেতা এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা ডা. শফিকুর রহমানও সংসদে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড এবং [ইরানের] ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে জায়নবাদীদের পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন।"

বিশ্বের দাম্ভিক শক্তিগুলোর চাপিয়ে দেওয়া তৃতীয় যুদ্ধে ইরানের বিজয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন: "আমরা সর্বদা নিপীড়িত জাতি, যুদ্ধের শিকার মানুষ এবং যারা জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়াব। আমাদের নীতি হলো—না আমরা কারো ওপর নিপীড়ন চালাব, আর না-ই নিপীড়নের কাছে নতি স্বীকার করব।"

পরিশেষে, ইসলামী উম্মাহর ঐক্য সুদৃঢ়করণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রসার এবং ইসলামি বিশ্বের সেবায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুজিবুর রহমান; সেই সাথে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মানবতা ও ইসলামী উম্মাহর সেবার এই ধারা পূর্ণ উদ্যমে অব্যাহত থাকবে।

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