পাকিস্তানের করাচিতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত দিবসের শোক অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিত+ছবি।

১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:১১
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে, পাকিস্তানের করাচী শহরে আহলে বাইত (আ.)-এর হাজার হাজার অনুসারী শোক প্রকাশ করেছেন।

