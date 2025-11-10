https://bn.abna24.com/xjShS১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:১১ News ID 1748607 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ পাকিস্তানের করাচিতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত দিবসের শোক অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিত+ছবি। ১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:১১ News ID: 1748607 হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে, পাকিস্তানের করাচী শহরে আহলে বাইত (আ.)-এর হাজার হাজার অনুসারী শোক প্রকাশ করেছেন। Tags পাকিস্তান হযরত ফাতেমা (সা.আ.) শাহাদাত বার্ষিকী করাচি শোক প্রকাশ
