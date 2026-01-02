  1. Home
হামাস: দখলদার সরকারের আচরণ, আগ্রাসন অব্যাহত রাখার লক্ষণ

২ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৩:৩৬
ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস গাজা উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির বারবার লঙ্ঘনের জন্য ইসরায়েলি সরকারকে দায়ী করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেছেন: "সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলির বাসিন্দাদের উপর ক্রমাগত ধস গাজা উপত্যকার অবনতিশীল মানবিক পরিস্থিতির তীব্রতাকে প্রতিফলিত করে।"

অবরোধ অব্যাহত রাখা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা পুনর্গঠনে বাধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "ইসরায়েল মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রবেশে বাধা প্রদান অব্যাহত রেখেছে এবং শিবির এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থা বিপজ্জনকভাবে অবনতি হচ্ছে।"

হাজেম কাসেম জোর দিয়ে বলেন, "ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের বৃদ্ধি, যার মধ্যে আজ সকালে শুজাইয়াহ পাড়ায় হামলায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাও অন্তর্ভুক্ত, ইসরায়েলের শত্রুতাপূর্ণ নীতির ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে এবং এই অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।"

হামাসের মুখপাত্র আরও বলেন: "এই পদক্ষেপগুলি এমন সময় ঘটছে যখন মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলি যুদ্ধবিরতি সুসংহত করার এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার কথা বলছে, কিন্তু ইসরায়েলের আচরণ আলোচনার পথের বিপরীত এবং আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার তার ইচ্ছার লক্ষণ।"

তিনি এই লঙ্ঘন রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেষ করেন এবং গাজার প্রকৃত পুনর্গঠন শুরু করার জন্য ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান। হাজেম কাসেম আরও বলেন: “নাগরিকদের প্রতিদিনের মৃত্যু, তা সে ভবন ধসে পড়া, ঠান্ডায় আক্রান্ত হওয়া, অথবা নাইলনের তাঁবুতে ডুবে থাকা, গাজার মানবিক বিপর্যয়ের চেহারা আরও গভীর করে তোলে।”

