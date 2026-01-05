ওফাত না শাহাদত?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আপনি কি শুনেছেন যে বলা হয়: একজন সেনাপতি বা মুজাহিদ,
চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ এবং আট বছরের পবিত্র প্রতিরক্ষার কারণে বছরের পর বছর ধরে যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করার পর প্রতিরক্ষার ফলে সৃষ্ট আঘাত ও ক্ষতের কষ্ট বহন করার পর, উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ শাহাদাত লাভ করেছেন;
এই ধরনের শাহাদাত কয়েক বছর পর কারবালার বুদ্ধিমতী, সাহসী ও জ্ঞানী বার্তাবাহক, হযরত যায়নাব (সা.আ.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।
কারণ সেই মহান কারবালার নেত্রী ছিলেন একজন বিপর্যস্ত নারী, যিনি একদিনে ছয় ভাই, দুই পুত্র, বেশ কয়েকজন ভাতিজা এবং হযরত আবা আবদিল্লাহিল হুসাইন আলাইহিস সালাম-এর অসংখ্য সঙ্গীর মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক শোক দেখেছিলেন, তিনি তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছিলেন, তাঁর ক্লান্ত দেহ বেত্রাঘাতের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল, অসংখ্য আঘাত পেয়েছিলেন এবং কারবলা থেকে কুফা ও কুফা থেকে শাম পর্যন্ত একটি বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক যাত্রার সম্মুখীন হয়েছিলেন;
তিনি ছিলেন একজন মহীয়সী নারী, বীর ও ত্যাগী, যিনি সেই বিপর্যয়, ব্যথা ও আঘাত সহ্য করার পর, তাঁর ইমামের সাথে কঠিন ও বিপজ্জনক পথে প্রতিরক্ষা ও সঙ্গ দিতে এবং আশুরার বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন এবং শাহাদাত লাভ করেছিলেন।
তাই এরুপ বলা যথাযথ হবে: হুসাইনি কাফেলার নেত্রী, আশুরার মহাকাব্যের বার্তাবাহক, সৈয়দাদের ফুফু, হযরত যায়নাব (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী বিশ্বের সকল নিপীড়নবিরোধী, মুক্তিকামী ও ন্যায়বান মানুষ এবং আহলে বাইত আলাইহিমুস সালাম-এর প্রেমিক ও অনুসারীদের প্রতি সমবেদনা জানানো হোক।
হামিদরেযা রেযায়ি
১৫ রজব ১৪৪৭ হিজরী
ইসলামী ইরান- পবিত্র কোম নগরী
