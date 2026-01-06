নেতানিয়াহু: হামাসের এখনও প্রায় ২০,০০০ সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু আরও বলে যে, এই যোদ্ধাদের গুদামে এখনও প্রায় ৬০,০০০ রাইফেল রয়েছে।
যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি উল্লেখ করে, যার একটি অংশ হল "হামাসের সম্পূর্ণ নির্মূল", নেতানিয়াহু উল্লেখ করে যে গাজা উপত্যকায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।
ফক্স নিউজ যখন নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপান্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন উত্তর দিয়েছিল: "আমি মনে করি আমাদের এটিকে একটি সুযোগ দেওয়া উচিত।"
নেতানিয়াহু অধিকৃত পশ্চিম তীরে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ বন্ধ করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানোর দাবিও করেছিল এবং পশ্চিম তীরে বসবাসকারী ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানিয়েছিল।
নেতানিয়াহু এখনো আশাবাদী হয়ে উল্লেখ করে যে, ইসরায়েলকে অবশেষে পশ্চিম তীরের সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে।
