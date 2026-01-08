আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথ "ব্রিটিশ ইহুদিদের কোন ভবিষ্যৎ নেই" শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।
নিবন্ধটি লিখেছে ব্রিটিশ ইহুদি মহলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শমুয়েল চাইক, যখন সে নিবন্ধে নিজের পরিচয় দিয়েছিল।
এই প্রবন্ধে ইংল্যান্ডে ইহুদি উপস্থিতির ভবিষ্যতের একটি অন্ধকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এমনকি ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধের পর শুরু হওয়া ঘটনাবলীর পর "ঐতিহাসিক ভূমিকম্প" সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যা দেশে ইহুদিদের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ।
ইহুদি সংগঠনগুলির তথ্য উদ্ধৃত করে লেখক দাবি করেছেন যে ব্রিটিশ ইহুদিদের বেশিরভাগই আর দেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখতে পান না এবং তাদের মধ্যে ৬১ শতাংশ গত দুই বছরে দেশত্যাগের কথা বিবেচনা করেছে।
লেখক অভিবাসী এবং মুসলিমদের সম্পর্কে নিরাপত্তা উদ্বেগ বর্ণনা করেছে এবং ইউরোপের অনেক সংখ্যালঘু ঐতিহাসিকভাবে যে "জনসংখ্যাগত হুমকি" ভোগ করেছে তার কথা বলেছে, দাবি করেছে যে ইহুদিরা এর সবচেয়ে প্রধান শিকার।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, লেখক ইংল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করেছে যারা গাজায় চলমান ইহুদিবাদী গণহত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল, যেখানে অনেক ব্রিটিশ ইহুদি ফিলিস্তিনি, আরব এবং অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল।
সরকারি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ধর্মীয় ঘৃণামূলক অপরাধ কেবল ইহুদিদের লক্ষ্য করে না, বরং বিভিন্ন সময়ে উচ্চ হারে মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও প্রভাবিত করে, তাই জায়োনিস্ট সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথের নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।
এদিকে, সরকারী তথ্য "ইংল্যান্ডে ইহুদিদের অস্তিত্ব এবং উপস্থিতির পতন" বা "নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ক্ষতি" সম্পর্কে কথা বলে না, বরং নিরাপত্তা এবং সামাজিক বাধাগুলির কথা বলে যার জন্য সমস্ত গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যাপক সুরক্ষা নীতি প্রয়োজন।
