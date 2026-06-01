ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মুসলিম দেশগুলোর জন্য ক্ষতিকর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ব মুসলিম ওলামা সংঘ এক বিবৃতি জারি করে মুসলিম দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার ব্যাপারে সতর্ক করেছে এবং তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রকল্পকে ইসরায়েলি দখলদারিত্বকে সমর্থন করার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেছে।
মুসলিম ওলামা পরিষদ দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যেকোনো ধরনের চাপের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
গাজা, লেবানন ও অন্যান্য অঞ্চলে ইসরায়েলের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত থাকার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে এই কর্মকাণ্ডগুলোকে গণহত্যা ও সংগঠিত ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা ও পরোক্ষ সমর্থনের জন্য তাদের দায়ী করা হয়েছে।
সংগঠনটি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কোনো প্রচেষ্টার সঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক চুক্তিকে যুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে।
বিশ্ব ওলামা সংঘ এই নীতিগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন, নৈতিক আদর্শ এবং দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বলে মনে করছে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্ত ইসরায়েলকে বৈধতা দেবে এমন যেকোনো সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে।
