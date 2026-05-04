ঢাকায় ইরানি সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা:

শহীদ নেতার পবিত্র রক্ত ​​বিপ্লবের চারাগাছ ও প্রতিরোধ ফ্রন্টকে সিক্ত করেছে।

৪ মে ২০২৬ - ২২:২৮
News ID: 1810403
বাংলাদেশের মোহাম্মদিয়া লালখুটি বিজ্ঞান কেন্দ্র তাদের গ্রন্থাগারে ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার শাহাদাতকে স্মরণ করে একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘ইরানের উপর আক্রমণ, নেতার শাহাদাত এবং মুসলিম প্রতিরোধ’ শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আকারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং চিশতি সুফি তরিকা অনুসরণকারী সুন্নি আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা সৈয়দ রেজা মির মোহাম্মাদী বলেছেন: ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধকে 'সঠিক ও ভুল' এবং 'ইসলাম ও কাফেরের' মধ্যকার বৃহত্তর যুদ্ধের কাঠামোর মধ্যে মূল্যায়ন করা উচিত।

যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষগুলোর দিকে তাকাই—একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, জায়নবাদী শাসন ও তাদের মিত্ররা এবং অন্যদিকে ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার ইসলামী প্রতিরোধ ফ্রন্ট, যার মধ্যে ইরাক, লেবানন ও ইয়েমেন অন্তর্ভুক্ত—তাহলে এই সাধারণ সংজ্ঞাটি এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

