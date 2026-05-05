যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা ও পরস্পরকে সম্মান করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কূটনৈতিক আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে এবং এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।
ইরানের রাষ্ট্রিয় গণমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে শাহবাজ শরীফ জোর দিয়ে বলেছেন, শুধুমাত্র সংলাপ এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই এই অঞ্চলে টেকসই সমাধান অর্জন করা সম্ভব এবং কূটনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যেকোনো সুযোগকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।
বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাকিস্তান গত এক মাস ধরে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। দেশটি এখনও কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করছে এবং দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য ইসলামাবাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
