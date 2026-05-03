যেকোনো সময় আবারও যুদ্ধ শুরু হতে পারে- ইরান প্রস্তুত রয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সামরিক সদর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পুনরায় সংঘাত শুরুর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
তেহরানের অভিযোগ, ওয়াশিংটন এখনো পর্যন্ত কোনো চুক্তি বা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানোর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেয়নি।
ইরানের মূল্যায়নে, যুদ্ধ শুরুর আগের আলোচনা থেকে যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তারা যথেষ্ট নমনীয়তা দেখিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আরও কঠোর ও আক্রমণাত্মক অবস্থান দেখা গেছে।
তেহরান দাবি করেছে, তারা যখনই নিজেদের কিছু দাবি শিথিল করেছে, যুক্তরাষ্ট্র তখনই চাপ আরও বাড়িয়েছে। অসমর্থিত কিছু সূত্র বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যাখ্যান করা শান্তি প্রস্তাবে ইরান অবরোধ প্রত্যাহারসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি থেকে সরে এসেছিল।
বর্তমানে ইরান স্পষ্ট করে জানিয়েছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বড় ধরনের আলোচনার আগে হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়গুলোতে সমাধান প্রয়োজন।
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনাকে ইরান ‘আত্মসমর্পণের চাপ’ হিসেবে দেখছে এবং বলছে, এ ধরনের শর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
সামগ্রিকভাবে তেহরানের ধারণা, সংঘাতের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সে অনুযায়ী দেশটি সামরিক ও কৌশলগত প্রস্তুতি জোরদার করছে।
Your Comment