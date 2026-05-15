যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন ‘রক্তস্নানে’ পরিণত হবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশটির বিরুদ্ধে মার্কিন সন্ত্রাসী সরকারের যেকোনো সামরিক দুঃসাহসিক অভিযানের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ বলেছে, কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো আগ্রাসী পদক্ষেপ মানবিক বিপর্যয় এবং “রক্তস্নানে” রূপ নেবে।রদ্রিগেজ জোর দিয়ে বলে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে উভয় পক্ষের লোকজনই হতাহত হবে।
কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলে, "শুধুমাত্র কয়েকজন লোক কিউবার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকার পরিবর্তন করতে চায়। কিউবা কারো জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি না, তাই এমন একটি ছোট দ্বীপের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা চালানোর কোনো কারণ বা সামান্যতম অজুহাতও থাকতে পারে না।"
সম্প্রতি, এনবিসি ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনের চাপ মোকাবেলায় কিউবার সক্ষমতা নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং আমেরিকার ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস ক্যারিবিয়ান দ্বীপটিতে একটি আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।
ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে কিউবা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ও অমানবিক নিষেধাজ্ঞার মুখে রয়েছে, যা জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
