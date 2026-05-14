হিজবুল্লাহর কামান হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর দুটি পৃথক সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে কামানের গোলাবর্ষণ করেছে হিজবুল্লাহ।
হিজবুল্লাহর দাবি অনুযায়ী, ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং লেবাননের সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোতে অব্যাহত হামলার প্রেক্ষাপটে পাল্টা জবাব হিসেবে তারা এই আক্রমণ চালিয়েছে।
হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা স্থানীয় সময় দুপুর ২ টা ২৫ মিনিটে নবপ্রতিষ্ঠিত 'বালাত' সামরিক স্থাপনায় প্রথম হামলাটি পরিচালনা করে।
এর ঠিক ১০ মিনিট পর রাশাফ এলাকায় অবস্থানরত ইসরায়েলি সৈন্যদের একটি সমাবেশের ওপর দ্বিতীয় দফায় হামলা চালানো হয়। তবে হিজবুল্লাহর এই দাবির বিষয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
