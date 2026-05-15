সার্বিয়ার ঐতিহাসিক মসজিদের সংস্কার ও পুনরায় চালু

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মসজিদটির ৫০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সঙ্গে একযোগে অনুষ্ঠিত এই চমৎকার ভবনটির জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দাও উপস্থিত ছিলেন।
দক্ষিণ-পশ্চিম সার্বিয়ার প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত সান্দজাক অঞ্চলে অবস্থিত এই মসজিদটি দীর্ঘকাল ধরে উপাসনা ও ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে।
এটি এই অঞ্চলে অবশিষ্ট থাকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলোর একটি।প্রকল্পটির সাথে জড়িত কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই পুনর্নির্মাণ শুধু একটি নির্মাণ প্রকল্প নয়; এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে এই স্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংযোগকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টা।
