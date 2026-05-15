কোম অফিসে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি কার্যালয়ের অফিসে নারী চিন্তাবোর্ডের পক্ষ থেকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই বৈঠকে, নারী গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক ও ব্যাখ্যামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আসন্ন অগ্রাধিকারগুলো পর্যালোচনা করার সময়, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যেদ মুস্তফা মুসাভী বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘ব্যাখ্যার জিহাদ’-এর অবস্থানের কথা উল্লেখ করে, সত্য বর্ণনা এবং শত্রুর গণমাধ্যমের বিকৃতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে নারীর কার্যকর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
এই সভায় আরো বলা হয়েছিল যে, প্রতিরোধের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট, শৈল্পিক, আবেগপূর্ণ, প্রামাণ্য এবং বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে, কারণ প্রতিরোধ কেবল একটি রাজনৈতিক বা সামরিক ধারণা নয়, বরং তা নিপীড়িতদের প্রতিরক্ষা, জাতিসমূহের মর্যাদা, স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক।
সভার অন্য একটি অংশে, ব্যাখ্যার জিহাদে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয় যে, গণমাধ্যমের নারীরা পরিবার, মাতৃত্ব, লালন-পালন, আবেগ এবং মানবিকতার ভাষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিরোধের বার্তা আরও গভীর ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে পারেন।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নারী গণমাধ্যমের উচিত প্রতিরোধের মানবিক দিকটি তুলে ধরা এবং দেখানো যে, এই প্রতিরোধ হলো নিপীড়িত শিশু, শোকাহত মা, সহনশীল পরিবার, মুসলিম নারীর মর্যাদা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা।
এই সভার উপসংহারে জোর দেওয়া হয় যে, আখ্যানের রণক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী গণমাধ্যম কর্মীই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একজন যোদ্ধা হতে পারেন; কারণ সত্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি কেবল জনমতকেই অবহিত করেন না, বরং আমেরিকা ও জায়নবাদী শাসনের মধ্যকার শত্রুতার স্বরূপ সম্পর্কে পরিবারগুলোকে সচেতন করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিরক্ষার যুক্তির সাথে পরিচিত করান।
Your Comment