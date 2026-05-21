বাংলাদেশের হৃদয়ে ঐক্যের প্রতিধ্বনি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সংহতি জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশে আল-মুস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখী ঢাকার ঐতিহাসিক লালকুঠি মসজিদে যোগদান করে ধর্মগুলোর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।
বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সফরকে সুন্নি কর্মকর্তা ও মুসল্লিরা উষ্ণভাবে স্বাগত জানান এবং এটি দেশের ধর্মীয় মহলে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।
হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন মাশায়েখী, একজন বিশিষ্ট আলেম যিনি পূর্বেও সুন্নি মসজিদে যাতায়াত করেছেন, উপস্থিতদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আলোচনাটিকে বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গভীর করার একটি সুযোগে পরিণত করেন।
অনেক ধর্মীয় পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞ এই আন্তরিক কর্মকাণ্ডকে উপমহাদেশে শিয়া-সুন্নি সম্পর্ক শক্তিশালী করার একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচনা করেন।
উল্লেখ্য যে, হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন কয়েক বছর ধরে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কূটনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন, যার লক্ষ্য হলো ইরান ও বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং দুই দেশের মুসলমানদের মধ্যে বোঝাপড়া জোরদার করা।
