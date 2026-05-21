বাংলাদেশের হৃদয়ে ঐক্যের প্রতিধ্বনি।

২১ মে ২০২৬ - ২০:৩১
News ID: 1817518
বাংলাদেশে জামেয়াতুল-মুস্তফার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল-ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমিন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি ইসলামী বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও বাস্তব ঐক্য জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সংহতি জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশে আল-মুস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখী ঢাকার ঐতিহাসিক লালকুঠি মসজিদে যোগদান করে ধর্মগুলোর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সফরকে সুন্নি কর্মকর্তা ও মুসল্লিরা উষ্ণভাবে স্বাগত জানান এবং এটি দেশের ধর্মীয় মহলে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন মাশায়েখী, একজন বিশিষ্ট আলেম যিনি পূর্বেও সুন্নি মসজিদে যাতায়াত করেছেন, উপস্থিতদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আলোচনাটিকে বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গভীর করার একটি সুযোগে পরিণত করেন।

طنین صدای وحدت در قلب بنگلادش

অনেক ধর্মীয় পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞ এই আন্তরিক কর্মকাণ্ডকে উপমহাদেশে শিয়া-সুন্নি সম্পর্ক শক্তিশালী করার একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচনা করেন।

উল্লেখ্য যে, হুজ্জাতুল ইসলাম-ওয়াল-মুসলিমীন কয়েক বছর ধরে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কূটনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন, যার লক্ষ্য হলো ইরান ও বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং দুই দেশের মুসলমানদের মধ্যে বোঝাপড়া জোরদার করা।

