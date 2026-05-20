ইসরায়েলিদের সাথে আপোস সম্ভব নয়

২০ মে ২০২৬ - ১৮:৩৩
News ID: 1816975
ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ নেতা বলেছেন, মুসলিম জাতি ইহুদিবাদী ইসরায়েলিদের সাথে সহাবস্থান ও বোঝাপড়া করতে পারে না, কারণ তাদের অস্তিত্ব দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসারুল্লাহর নেতা আব্দুল মালেক বদর উদ্দিন আল-হুথি বলেছেন, অনেক মুসলিম শাসক ও ব্যক্তিত্বের ইসরায়েল সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই এবং তারা তাদের সাথে শান্তি ও সহাবস্থানের সম্ভাবনাকে এমনভাবে তুলে ধরে যেন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইহুদিরা দুর্নীতিতে লিপ্ত এবং ফিলিস্তিন দখলের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি শত্রুর প্রতি ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফল বলে উল্লেখ করে ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ নেতা জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম বিশ্বের অনেক অভিজাত ব্যক্তি ইসরায়েলি শত্রুর বিপদের প্রতি মনোযোগ দেননি।

