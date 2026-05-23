কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকারের ওপর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকারের ওপর বিধিনিষেধ এবং নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে আলাবামার মন্টগোমারিতে হাজার হাজার নাগরিক অধিকার কর্মী, কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ও বিক্ষোভকারী সমবেত হন।
সম্প্রতি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের পর এই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়, যা ভোটাধিকার আইনের কিছু মূল সুরক্ষাকে দুর্বল করে দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, এই পদক্ষেপ কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রভাব হারানোর পথ প্রশস্ত করেছে।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন যে, রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলো আসন্ন নির্বাচনের আগে নির্বাচনী মানচিত্র পুনর্গঠনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার খর্ব করার চেষ্টা করছে।প্রতিবাদ মিছিলটি ১৯৬৫ সালের কুখ্যাত ‘ব্লাডি সানডে’-র স্থান, ঐতিহাসিক সেলমা শহর থেকে শুরু হয়ে অ্যালাবামা স্টেট ক্যাপিটল পর্যন্ত এগিয়ে যায়।
মাবেশে উপস্থিত ডেমোক্র্যাটিক মার্কিন সিনেটর কোরি বুকার বলেন, “মন্টগোমারি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি পবিত্র স্থান, এবং আমরা এই দেশকে জিম ক্রো-তে ফিরে যেতে দেব না।” নাগরিক অধিকার কর্মীরা বলছেন, নির্বাচনী এলাকাগুলোতে নতুন পরিবর্তনগুলো কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের কণ্ঠস্বর দুর্বল করার একটি প্রচেষ্টা এবং বর্ণবৈষম্যমূলক নীতিতে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়ার একটি প্রয়াস। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পর এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েই চলেছে।
