সামুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের প্রতি ইসরায়েলি মন্ত্রীর দুর্ব্যবহারের ঘটনায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গ্লোবাল রেজিস্ট্যান্স ফ্লিটের কর্মীদের প্রতি ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গিভারের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ।
পর্তুগাল
ইসরায়েল আন্তর্জাতিক জলসীমায় কনভয়ে অভিযান চালিয়ে এর জাহাজগুলো জব্দ করে এবং শত শত আন্দোলনকর্মীকে আটক করার কয়েকদিন পর, পর্তুগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাওলো রাঙ্গেল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন, "ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রীর অসহনীয় আচরণ এবং ফ্লোটিলার আন্দোলনকর্মীদের প্রতি করা অপমানজনক ও মানবিক মর্যাদাহানিকর আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে পর্তুগাল।" পর্তুগিজ সরকার জানিয়েছে, পর্তুগিজ নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তি নিশ্চিত করতে তারা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে।
তুরস্ক
তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার সময় নৌবহরটি ইসরায়েল কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়টি বলেছে: “প্রশ্নবিদ্ধ মন্ত্রী, যিনি গাজায় ইসরায়েলের সংঘটিত গণহত্যার অন্যতম প্রধান কুশীলব, তিনি আবারও বিশ্বের সামনে নেতানিয়াহু সরকারের সহিংস ও বর্বর মানসিকতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।”
মন্ত্রণালয় আরও জানায় যে, তুরস্ক অন্যান্য দেশের সাথে মিলে আটক তুর্কি নাগরিক এবং নৌবহরের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের অবিলম্বে ও নিরাপদে মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।
ব্রিটেন
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আটক গাজা ফ্লোটিলার কর্মীদের প্রতি ইসরায়েলের আচরণের ভিডিও দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তেল আবিবের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়েছেন। ইভেট কুপার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, "ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার সদস্য (ইতামার) বেন-গভর্নর কর্তৃক প্রকাশিত ‘গ্লোবাল সলিডারিটি’ ফ্লোটিলার সাথে জড়িতদের উপহাস করা ভিডিওটি দেখে আমি সত্যিই ক্ষুব্ধ।" তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ভিডিওটি মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদার সবচেয়ে মৌলিক মানদণ্ড লঙ্ঘন করে।
স্পেন
স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলভারেজ সামুদ নৌবহরের আন্দোলনকর্মীদের প্রতি “বর্বর,” “অমানবিক” ও “লজ্জাজনক” আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন এবং ইসরায়েলি চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় আলভারেজ বলেন, “আমি একটি ভয়াবহ, অমানবিক ও লজ্জাজনক ভিডিও দেখেছি, যেখানে একজন ইসরায়েলি মন্ত্রী ও পুলিশ নৌবহরের সদস্যদের সঙ্গে অন্যায় ও অপমানজনক আচরণ করছে।”
বেলজিয়াম
ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী কর্তৃক সামুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের প্রতি করা “অত্যন্ত উদ্বেগজনক” ও “অগ্রহণযোগ্য” আচরণের প্রতিবাদে বেলজিয়াম ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রাউট বলেন, “ফ্লোটিলার কর্মীদের প্রতি করা আচরণের প্রকাশিত ছবিগুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মানুষগুলোকে বন্দী করে বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে, আর একজন মন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের এই অপমান সরাসরি সম্প্রচার করছেন।” প্রাউট বলেন, আটককৃতদের মধ্যে বেলজিয়ামের নাগরিকরাও রয়েছেন এবং তিনি এই পরিস্থিতিকে “মানব মর্যাদার সবচেয়ে মৌলিক মানদণ্ডের” লঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেছেন।
কানাডা
গ্লোবাল রেজিস্ট্যান্স ফ্লোটিলায় 'বেসামরিক নাগরিকদের ওপর দুর্ব্যবহারের' জেরে অটোয়ায় নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে কানাডা। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনিতা আনন্দ একটি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "ফ্লোটিলায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর দুর্ব্যবহারের ঘটনায় আমি আমার কর্মকর্তাদের ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করার নির্দেশ দিয়েছি।" আনন্দ বলেন, "ইতামার বেন-গুয়েরের শেয়ার করা ভিডিওসহ আমরা যা দেখেছি, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।"
স্লোভেনিয়া
স্লোভেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ‘গ্লোবাল সলিডারিটি’ নৌবহরে থাকা আন্দোলনকর্মীদের প্রতি করা আচরণের তীব্র সমালোচনা করে একে “ভয়াবহ, মর্মান্তিক এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছেন। তানিয়া ফায়ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে বলেছেন যে, কোনো দেশেরই “নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষকে স্বাগত জানানো উচিত নয়”। তিনি আরও যোগ করেন যে, ‘গ্লোবাল সলিডারিটি’ নৌবহরের আন্দোলনকর্মীদের প্রতি ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভর্নরের এই “অপমানজনক আচরণের” “একটি গণতান্ত্রিক সমাজে কোনো স্থান নেই।”
নেদারল্যান্ডস
ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, সম্প্রতি সামুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের ওপর হওয়া “চমকপ্রদ ও অগ্রহণযোগ্য” দুর্ব্যবহারের জেরে দেশটি ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করবে। টম ব্রেন্ডসেন বলেন, “চরমপন্থী মন্ত্রী আটক ফ্লোটিলার কর্মীদের যে ছবিগুলো শেয়ার করেছেন, তা মর্মান্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।” তিনি আরও বলেন, “আটককৃতদের প্রতি এই আচরণ মৌলিক মানবিক মর্যাদার লঙ্ঘন।”
গ্লোবাল সলিডারিটি মানবিক সহায়তা নৌবহর মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে, ৪৪টি দেশের ৪২৮ জন মানুষকে বহনকারী মানবিক সহায়তা কনভয়ের ৫০টি জাহাজই ইসরায়েল জব্দ করেছে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী এবং শাসকগোষ্ঠীর সামরিক বাহিনী কর্তৃক সলিডারিটি নৌবহরের আটক কর্মীদের ওপর চালানো দুর্ব্যবহার ও অমানবিক আচরণের ছবি প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
Your Comment