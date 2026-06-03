তিউনিসিয়ায় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস ইমাম খোমেইনি (রা.) এবং সাম্প্রতিক আগ্রাসনের শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিউনিসিয়ায় অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস ঘোষণা করেছে: ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেইনি (রহ.)-এর শাহাদাতের ৩৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে এবং সাম্প্রতিক আগ্রাসনের শহীদদের, বিশেষ করে শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর মতো উচ্চপদস্থ শহীদ, সামরিক ও রাজনৈতিক কমান্ডার, সেইসাথে নিরীহ শিশু এবং সকল নির্যাতিত শহীদদের সম্মান জানাতে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।
অনুষ্ঠানটি বুধবার, ৩ জুন, ২০২৬ (১৩ খোরদাদ ১৪০৫) তারিখে বিকাল ৫টায় তিউনিসিয়ার রাজধানীর আল-মাশতাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে।
তিউনিসিয়ায় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পদক্ষেপকে প্রয়াত ইমাম ও শহীদ নেতার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন এবং সেই মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করেছে।
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