শহীদদের পথ অনুসরণের ধারাবাহিকতা এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর শিক্ষা প্রচারে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৈঠকে হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ খামেনেয়ীর শাহাদাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ যাকযাকি বলেন, পবিত্র রমজান মাসে—যে মাসে আমিরুল মুমিনিন ইমাম আলী (আ.)-এর শাহাদাত সংঘটিত হয়েছিল—এই ঘটনাটির ঘটা এবং ইমাম যায়নুল আবেদিন (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর দাফন সম্পন্ন হওয়া—এসবই ছিল এক ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ঘটনাগুলো নিছক কাকতালীয় কোনো বিষয় নয়; বরং এগুলো শাহাদাতের পথের ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে—এমন এক পথ যার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে শত্রুরা অক্ষম।
নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের নেতা জোর দিয়ে বলেন যে, এই ঐশ্বরিক ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং সত্যের আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য শত্রুরা যেসব পদক্ষেপ নেবে, তা তাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তিনি আরও বলেন, তারা হয়তো ভেবেছিল সাইয়্যেদ খামেনেইর শাহাদাতের মাধ্যমেই সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে; কিন্তু বাস্তবে সেই শাহাদাত তাঁর নাম, আদর্শ ও পথকে আরও প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে তুলেছে।
ইতিহাসজুড়ে ‘আমিরুল মুমিনিন’ বা বিশ্বাসীদের নেতা হযরত আলী (আ.) এবং তাঁর প্রকৃত সঙ্গীদের অবিচলতা ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের নেতা এই বিষয়ের ওপর জোর দেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অটল থাকাতেই প্রকৃত সম্মান নিহিত এবং শাহাদাতবরণের পরেও শহীদরা সমাজের ওপর আরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।
এ প্রসঙ্গে তিনি শহীদ সাইয়্যেদ কাইদ-এর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তাঁর শাহাদাতের পরই বহু মানুষ তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল।
পরিশেষে, শেখ যাকযাকি ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতার পথকেই বিজয়ের একমাত্র উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন: "কেউ যদি ত্যাগ ও অবিচলতার পথের চেয়ে সহজ কোনো পথের প্রস্তাব করেন, তবে তাঁর বোঝা উচিত যে—যদি তেমন কোনো পথের অস্তিত্ব থাকত, তবে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই তা বেছে নিতেন। বিজয় নির্ভর করে আল্লাহর পথে অবিচল থাকা এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের ওপর।"
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