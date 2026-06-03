বাহরাইনে শিয়া পরিচয় নির্মূল করার প্রকল্প চলমান রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বাহরাইনের শিয়াদের বিরুদ্ধে আল খলিফা সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে ‘মিরাত আল-বাহরাইন’ সংবাদ ওয়েবসাইট এক প্রতিবেদনে বলেছে: “বাহরাইনে খাঁটি শিয়া পরিচয়ের ধ্বংসসাধন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নয়, বরং এটি একটি বিপজ্জনক প্রকল্প যা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিদিন গৃহীত ধারাবাহিক ও অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপের কারণে এই সম্প্রদায়ের সন্তানেরা এই বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে।”
বাহরাইনের রাজা হামাদ বিন ঈসা কর্তৃক সরাসরি গৃহীত সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপে, সুন্নি ও জাফরী ওয়াকফ পরিষদ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি নতুন ওয়াকফ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপটি সাম্প্রতিককালে শিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের বিষয়াবলীকে লক্ষ্য করে নেওয়া ধারাবাহিক সিদ্ধান্তসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না: তাদের সন্তানদের অবরোধ করা, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও মানহানির অভিযোগ আনা, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্যাতন চালানো, তাদের বিশিষ্ট আলেমদের কারারুদ্ধ করা এবং বাহরাইনে কয়েক দশক ধরে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন থেকে তাদের বঞ্চিত করা।
সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি এর প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক মাত্রা নয়, যেমনটা সরকার একে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে, বরং এর গভীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতীকী তাৎপর্য।
যখন জাফারি ওয়াকফস-এর ব্যবস্থাপনাকে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে সরকারের এবং নির্বাহী শাখার সাথে যুক্ত একজন মন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তখন বার্তাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: কোনো শিয়া বিষয়ের জন্য কোনো স্বায়ত্তশাসন নেই, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ক্ষেত্রেও।
এই রূপান্তরকে একটি সমন্বিত প্রকল্পের আওতার বাইরে ব্যাখ্যা করা যায় না, যার লক্ষ্য একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কাঠামো অনুযায়ী বাহরাইনকে পুনর্গঠন করা; এমন একটি কাঠামো যেখানে শিয়া সম্প্রদায় স্বদেশে কোনো প্রকৃত অংশীদার নয়, বরং কেবলই একটি নজরদারিতে থাকা ও অবরুদ্ধ গোষ্ঠী।
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