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আল-আজহারের বেশ কয়েকজন আলেম বাহরাইনি ধর্মীয় নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের নিন্দা জানিয়েছেন।

২ আগস্ট ২০২৬ - ১৭:৫১
News ID: 1847886
আল-আজহারের বেশ কয়েকজন আলেম বাহরাইনি ধর্মীয় নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের নিন্দা জানিয়েছেন।

আল-আজহারের একদল আলেম বাহরাইনের ধর্মীয় আলেমদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে এ ধরনের আচরণকে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন; পাশাপাশি তাঁরা আটক ও বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ এবং আটক আলেমদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের আল-আজহারের বেশ কয়েকজন আলেম বাহরাইনের ধর্মীয় আলেমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন; তাঁরা এসব কর্মকাণ্ডকে দমন-পীড়ন, স্বেচ্ছাচারিতা এবং ধর্মীয় ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাহরাইনে আলেমদের গ্রেপ্তার ও বিচার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি এবং কারাগারে তাঁদের অধিকার লঙ্ঘনের খবর প্রকাশের প্রেক্ষাপটে এই বিবৃতিগুলো দেওয়া হলো। বাহরাইনি আলেমদের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আল-আজহারের আলেমগণ তথাকথিত "দমনমূলক কার্যক্রম" বন্ধ, আটক আলেমদের মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে গৃহীত সব ধরনের পদক্ষেপ বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন।

আল-আজহারের আলেম শেখ মনসুর মানদুর বাহরাইনের আলেমদের ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন; তিনি ‘আমিরুল মুমিনিন’ ইমাম আলী (আ.)-এর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া এবং নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানোর আবশ্যিকতার ওপর জোর দিয়েছেন।

একইভাবে, শেখ মুহাম্মদ আল-জামাল নির্যাতিতের সুরক্ষা ও অত্যাচারীর মোকাবিলা করাকে ধর্মীয় ও মানবিক—উভয় ধরনের দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং যারা—তাঁর ভাষায়—আক্রমণের শিকার হয়েছেন, তাদের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, বাহরাইনের কারাগারে ৫০ জনেরও বেশি ধর্মীয় পণ্ডিতকে আটকে রাখা হয়েছে এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এসব মামলায় বিদেশি সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছে—যা আঞ্চলিক ঘটনাবলি নিয়ে বাহরাইন সরকারের নীতির সমালোচনার বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসে।

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