আয়াতুল্লাহ রামেযানী: আরবাইন হলো আধুনিক যুগের এক ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা এবং ইমাম মাহদীর (আ.ফা.) পুনরাবির্ভাবের সেই মহিমান্বিত ঘটনার এক পূর্বলক্ষণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থার মহাসচিব বিশ্বব্যাপী ‘আরবাঈন’ তীর্থযাত্রার পথের ৮২০ নম্বর স্তম্ভে (পোল ৮২০) কাছে অবস্থিত সান ফ্রান্সিসকোর ‘মাওকিব’ (তীর্থযাত্রী সেবা কেন্দ্র) পরিদর্শন করেন; সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগত তীর্থযাত্রী ও শিয়া মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি ভাষণ প্রদান করেন, যাতে তিনি আরবাঈনের এই বিশাল ও ঐতিহাসিক আয়োজনকে আধুনিক যুগে এক ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করেন।
আরবাঈন: এক ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা এবং মহান পুনরাবির্ভাবের প্রাক-প্রস্তুতি
আশুরার ঘটনাকে যেমন একটি ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়, ঠিক তেমনি আরবাইনকেও একটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন: "ইতিহাসজুড়ে অনেকেই এই আলোকে নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন—যার মধ্যে আল-মুতাওয়াক্কিলও রয়েছেন, যিনি আব্বা আবদিল্লাহ হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র সমাধিস্থলকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন—অথচ আজ আমরা দেখছি যে, এই আয়োজনটি একটি বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।"
এই বিশাল আয়োজনের স্বতঃস্ফূর্ত ও তৃণমূল-কেন্দ্রিক প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করে তিনি আরও বলেন: "এর যাবতীয় ব্যয়ভার সাধারণ মানুষ নিজেরাই বহন করে—যার মূলে রয়েছে ভালোবাসা; আর এটি নিজেই একটি অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ।"
নিজের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আয়াতুল্লাহ রামেযানী জোর দিয়ে বলেন যে, ১৪০০ বছর পরেও ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জন্য অশ্রুপাত করার বিষয়টি একটি অলৌকিক ঘটনা।
তিনি বলেন, "বহু শতাব্দী আগে শহীদ হওয়া কোনো ব্যক্তির জন্য—ঠিক যেমনটি আপনারা আপনাদের নিজেদের প্রয়াত প্রিয়জনদের ক্ষেত্রে করেন—আজও আপনাদের শোকাতুর হয়ে অশ্রু বিসর্জন ও বুক চাপড়ানোর বিষয়টি কোনো অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম কিছু নয়।"
'নাহজুল বালাগা' এবং আমিরুল মুমিনিন (আ.)-এর সেই উক্তি—যাতে তিনি বলেছিলেন, "আমি নিজেই নবীর অলৌকিক নিদর্শন"—এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি উল্লেখ করেন যে, নবীর অলৌকিক নিদর্শন কেবল কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অজ্ঞতার যুগের মাঝে আলী (আ.)-এর মতো এক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও লালন—নিজেতেই এক সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা।
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থার মহাসচিব বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন: "আজ এমনকি লেবাননের খ্রিস্টানরাও আহলুল বাইত ও হযরত যাহরা (সা.)-এর ওপর বই লিখছেন এবং নিজেদের আলী (আ.)-এর অনুরাগী বলে মনে করছেন।
২০ থেকে ২৪ মিলিয়ন তীর্থযাত্রীর এই সমাবেশ—যা গভীর আবেগ ও অসামান্য আতিথেয়তায় পরিপূর্ণ—তা এক অত্যন্ত মহৎ ঘটনার পূর্বলক্ষণ: আর তা হলো 'জামানার ইমাম'-এর পুনরাবির্ভাব; সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।"
শিয়া মাকতাব: বিশ্ব শাসনব্যবস্থার অঙ্গনে বিচ্ছিন্নতা থেকে শীর্ষ অবস্থানে
এবারের আরবাঈন যে ‘প্রতিরোধ আন্দোলনের’ শহীদদের রক্ত এবং উম্মাহর শহীদ ইমামের স্মৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এই ইমামই বিশ্বজুড়ে শিয়া মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং ‘আহলুল বাইত’ (আ.)-এর আদর্শকে দৈনন্দিন জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
অতীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে শিয়া মতবাদ এমন এক অবস্থানে পৌঁছাবে; অথচ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইমামের সেই আত্মত্যাগপূর্ণ আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় টিকে রয়েছে এবং আহলুল বাইত-এর আদর্শকে এমনভাবে শক্তিশালী করেছে যে, আজ—সেই পবিত্র রক্তের বদৌলতে—বিশ্বজুড়ে শিয়া মতবাদ এক গর্বিত ও সমুন্নত অবস্থানে আসীন।"
এরপর আয়াতুল্লাহ রামেযানী এই পথে প্রতিটি সেবকের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন: "নিজের কাজকে তুচ্ছ মনে করবেন না; এই যাত্রাপথে যিনি খাবার প্রস্তুত করেন কিংবা কোনো সেবামূলক কাজ করেন—তা হয়তো আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কাছে তা নিশ্চিতভাবেই স্বীকৃত ও সমাদৃত।"
এ প্রসঙ্গে তিনি এক ইরাকি ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তীর্থযাত্রীদের পথের পাশে মাটিতেই রাত কাটাতেন, যাতে তীর্থযাত্রীদের নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়ন করতে পারেন।
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থার মহাসচিব সাদ্দামের সেনাবাহিনীর এক প্রাক্তন কর্মকর্তার ঘটনা বর্ণনা করেন—যিনি শুরুতে এসব বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কৃপায় তাঁর অসুস্থ মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি তীর্থযাত্রীদের সেবার উদ্দেশ্যে প্রাসাদতুল্য এক চমৎকার বাড়ি উৎসর্গ করেন এবং বলেন, "আমি এই বাড়িটি কেবল ইমাম হুসাইনের তীর্থযাত্রীদের জন্যই নির্মাণ করেছি।"
তীর্থযাত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্রে ইমামের উদ্যোগ এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর শাশ্বত জীবন
তীর্থযাত্রীদের পবিত্র মাজারে প্রবেশের সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন: "আমরা প্রায়শই নিজেদের প্রশ্ন করি, 'ইমামকে সালাম জানিয়েও কি কোনো উত্তর না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?'
অথচ বাস্তবতা এর চেয়েও গভীর। মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ কুরআনের সেই আয়াতের—'যখন আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসীরা আপনার কাছে আসে, তখন তাদের বলুন: আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'—প্রেক্ষাপটে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে আপনি সালাম জানানোর আগেই ইমাম হোসাইন (আ.)-ই আপনাকে সালাম জানান।"
আহলে বাইত (আ.) যে সত্যিই জীবিত—জীবিত ও মৃতের ভেদাভেদকে অতিক্রম করে—এই কথার ওপর জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন: "ইন শা আল্লাহ, যখন আপনারা কারবালায় পৌঁছাবেন, তখন আপনাদের হৃদয়ের কান খুলে রাখবেন, যাতে আপনারা সর্বপ্রথম ইমাম হুসাইন (আ.) এবং হযরত আব্বাস (আ.)-এর সালাম শুনতে পান।"
পরিশেষে, আয়াতুল্লাহ রামেযানী তীর্থযাত্রীদের এবং সান ফ্রান্সিসকো *মাওকিব* (তীর্থকেন্দ্র)-এর সেবকদের জন্য দোয়া কামনা করেন, তাদের সাফল্য কামনা করেন এবং *মাওকিব*-কে একটি স্মারক উপহার প্রদান করেন।
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