নাইজেরিয়ায় আহলুল বাইতের (আ.)-এর অনুসারীদের আরবাইন পদযাত্রা শুরু+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কানো, পোটিসকুম, আজারে, গাশুয়া ও জিগাওয়া শহর এবং অন্যান্য অঞ্চলের তীর্থযাত্রীদের নিয়ে গঠিত এই কাফেলাটি কানোর ‘গাফার নাসারাওয়া’ ফ্লাইওভারের নিচ থেকে তাদের যাত্রা শুরু করে; কারবালার ট্র্যাজেডিতে ইমাম হোসাইন (আ.)—এবং তাঁর পরিবার ও বিশ্বস্ত সঙ্গীদের—শাহাদাতবরণের চল্লিশতম দিন স্মরণের উদ্দেশ্যে এই যাত্রার আয়োজন করা হয়।
পদযাত্রা শুরুর আগে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এই আয়োজনে কানো অঞ্চল ও এর আশেপাশের এলাকায় শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির (হা.) অনুসারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ড. সানুসি আব্দুল-কাদির ‘আরবাঈন পদযাত্রা’র উদ্দেশ্য ও দর্শন তুলে ধরেন; পাশাপাশি তিনি আশুরার ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য হুসাইনি আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও বার্তাগুলো তুলে ধরেন।
সংবাদ সম্মেলনের পর অংশগ্রহণকারীরা সুশৃঙ্খল গাড়িবহর নিয়ে জারিয়া রোড ধরে ‘উংওয়া উকু’ (Ungwa Uku) এলাকার দিকে রওনা হন এবং এরপর ‘নাইবাওয়া’ (Naibawa) পথ ধরে ‘দান গাওরু’ (Dan Gauru) বাজারের দিকে এগিয়ে যান।
নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বছর ‘আরবাঈন পদযাত্রা’ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে হাজার হাজার শিয়া মুসলমান এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর অনুসারীরা অংশগ্রহণ করেন।
ইরাকের বিশাল আরবাঈন শোভাযাত্রা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অংশগ্রহণকারীরা আশুরা আন্দোলনের আদর্শের প্রতি নিজেদের আনুগত্য নবায়ন করেন এবং একই সাথে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা অর্জন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চিরন্তন বার্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
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