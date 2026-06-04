ঈদে গাদির, ইমাম খোমেনী (রা.)-এর রিহলাতের ৩৭তম বার্ষিকী এবং শহীদ ইমাম খামেনেয়ীর নেতৃত্বের সূচনার বার্ষিকী উপলক্ষে বিপ্লবের নেতার বার্তা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুজতাবা খামেনেয়ীর বার্তাটি ইমাম খোমেনি (রা.)-এর পবিত্র মাজারে বিপ্লবী ও অনুরাগীদের সমাবেশে হুজ্জাতুল ইসলাম হাজ আলী আকবরী পাঠ করেন।
ঈদে গাদির, ইমাম খোমেনী (রা.)-এর রিহলাতের ৩৭তম বার্ষিকী এবং আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর নেতৃত্বের সূচনার বার্ষিকী উপলক্ষে বিপ্লবের নেতার বার্তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপ:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اَلحَمدُ للهِ الَّذی جَعَلَ کَمالَ دینِه وَ تَمامَ نِعمتِه بِوِلایةِ امیرِالمؤمنین علیِبنِ اَبیطالِب علیهالسّلام
আমি ইরান এবং বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী সকল মুসলিম এবং ইসলামী জাতির পিতা আমিরুল মু'মিনিন আলী (আ.)-এর সকল অনুরাগীকে ঈদুল গাদির উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই এবং ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর পবিত্র আত্মার উপর আমার সালাম ও শান্তি বর্ষণ করি।
এই বছর মহান ইমাম খোমেনির রিহলাতের ৩৭তম বার্ষিকী এবং প্রথম বছর যে জাতির প্রিয় পিতা, ইমামের অনুগত শিষ্য ও বন্ধু, ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা, ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা, মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনী (রা.) আমাদের মধ্যে নেয়। তিনি এখন স্বর্গীয় ভোজসভায় আসীন হয়েছেন এবং এ বছর ইমামের পবিত্র মাজারে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং প্রজ্ঞাময় ও মর্মভেদী কথার প্রতিধ্বনি আর শোনা যায় না।
তবে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও এই শহীদ নেতার বিগত ৩৬ বছরের বিবৃতি ও লেখার সংকলন আমাদের সকলের জন্য এক মূল্যবান ও অতুলনীয় সম্পদ এবং ভবিষ্যতের পথের আলোকবর্তিকা।
সর্বপ্রথম, আজ ঈদুল গাদির যা ঈদুল আকবার; এটি সেই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির দিন, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামী সমাজ ও ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং নিষ্পাপ ইমামগণের (আ.) অবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বের দ্বারা ধর্মের পূর্ণতা ও নেয়ামতের পূর্ণতা সাধন করেছেন।
গাদির এমন একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যিনি তাঁর মহৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, কাবায় জন্মের শুরু থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত, আল্লাহর পক্ষে এবং আল্লাহর পথে ছিলেন। সেই অনুযায়ী, আল্লাহর সম্মানিত রাসূল (সা.)-এর অস্তিত্বের পর, সেই ইমাম জীবনের সকল পর্যায়ে সকল মুসলিম ও মুমিনদের জন্য এক সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হন এবং ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ এবং সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অভিজাত ও নেতা পর্যন্ত সকলের জন্য তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা যথাযথ ও প্রয়োজনীয়; ঠিক যেমন বিপ্লবের ইমামদের জীবনের সম্মানের দলিলটিও ছিল এই মহান ভিত্তি।
দ্বিতীয়ত, আজ উম্মাহর ইমাম, রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুবার্ষিকী এবং এই বিখ্যাত কিন্তু স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে চিন্তা ও আলোচনার এক মূল্যবান সুযোগ। তিনি ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর নিজ পথ ও উজ্জ্বল লক্ষ্যের গভীর উপলব্ধি ও স্বীকৃতি ইসলামী ইরানের ভবিষ্যতের জন্য পথপ্রদর্শক আলো; কিন্তু জাতির অনেক তরুণ সদস্য তাঁকে সরাসরি বোঝার সুযোগ পায়নি এবং এমনকি যাঁরা তাঁর জীবনকে বুঝেছেন, তাঁদেরও ইমামের ব্যক্তিত্ব ও বংশধারার গভীরতায় প্রবেশাধিকার সীমিত।
قالَ اللهُ تَعالی قُل اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدَة اَن تَقوموا لله مَثنی و فُرادی.
এই মহিমান্বিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন: “উম্মাহকে বলুন: আমি তোমাদেরকে কেবল একটিই উপদেশ দিই: আল্লাহর জন্য জেগে ওঠো, দু'জন দু'জন করে অথবা প্রত্যেকে একা।”
এই আয়াতটি হলো প্রথম বার্তা এবং অন্যতম প্রাচীন দলিল, যেখানে আবদে সালেহ-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের যুগ ও সময়ের মহান চেতনা, বিপ্লবের মহান নেতা ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, ইরানি জাতিকে আল্লাহর জন্য জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।
হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য জেগে ওঠাই ইমামের মাকতাবের ভিত্তি এবং এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর পথপ্রদর্শন, শিক্ষা প্রদান এবং সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আশীর্বাদ।
এই ঐশ্বরিক আন্দোলনই আল্লাহর আশীর্বাদ ও মনোযোগের উৎস এবং সমাজকে সত্যের পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমানের ঐতিহ্যের প্রসারের মাধ্যম, যা হলো: “আর যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব।
” আর এটা কি সত্য নয় যে, ইরানি জাতিকে পরিবেষ্টনকারী ও জাগ্রতকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলো মহান ইমাম খোমেনি এবং মহান শহীদ খামেনেয়ীর যুগে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশনায় সংঘটিত হয়েছিল? ১৩৪২ সালের ১৫ই খোরদাদ তারিখে, এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে বাধা, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এবং পাশ্চাত্যের উপর সর্বব্যাপী নির্ভরশীলতা বিরাজ করছিল, সেখানে অহংকার ও ঔপনিবেশিকতায় মোহিত ও ঘুমন্ত একটি জাতিকে কোন মহান শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারত?
কোন আকর্ষণ শক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে ১৩৫৭ হিজরির ১২ই বাহমান তারিখে জাতির ইমামকে স্বাগত জানাতে এবং ১৩৬৮ হিজরির ১৪ই খোরদাদ তারিখে তাঁকে বিদায় জানাতে রাস্তায় টেনে এনেছিল? এবং সর্বশেষ আশ্চর্যজনক উদাহরণে, কোন প্রবল শক্তি ও ইস্পাত-কঠিন সংকল্প ইরানি জাতিকে ১৪০৪ হিজরির ইসফান্দ মাসের ভোর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছিল, যার ফলে এক মহৎ প্রেরণা নিয়ে তিন মাসেরও বেশি সময় পরেও তারা তাদের শহীদ নেতা এবং ইসলামী ব্যবস্থার পবিত্রতা ও তাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী হওয়া অন্যান্য শহীদদের প্রতিশোধ নিতে প্রবল উদ্দীপনায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রয়েছে, এবং শহীদ নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন ও সত্য ও আল্লাহর উত্থান প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের সারিকে আরও শক্তিশালী করেছে?
হ্যাঁ, মহান ইমাম খোমেনি এবং মহান শহীদ ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন, যাঁরা ইরানের প্রিয় জাতির মধ্যে এই প্রতিভা ও প্রস্তুতিকে আবিষ্কার ও পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং সর্বদা একে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন।
মহান ইমাম, যিনি নিঃসন্দেহে তাঁর অনুকরণীয় ধার্মিকতার সাথে যা লেখা হয়েছে তার যত্ন নিয়েছেন, তিনি তাঁর ওসিয়তনামায় একটি বড় দাবি করে লিখেছেন, “আমি দৃঢ়ভাবে দাবি করছি যে, বর্তমান যুগের ইরান জাতি এবং এর লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর যুগের হেজাজ জাতি এবং আমিরুল মুমিনীন ও হুসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর যুগের কুফা ও ইরাকের চেয়েও উত্তম।”
আজ সমগ্র প্রিয় জাতি গর্বিত যে, প্রতিরোধ ফ্রন্টের পাশাপাশি তার নতুন লক্ষ্য নিয়ে এটি বিশ্বের জ্ঞানী ও স্বাধীন জাতিসমূহের চোখে গর্বের উৎস হয়ে উঠেছে এবং ইমাম খোমেনির ওসিয়তের এই আয়াতের সত্যতা পুনরায় প্রমাণ করেছে।
শহীদ নেতার ভাষায়, জাতির বিশাল সমুদ্রকে আলোড়িত করতে সক্ষম সেই শক্তিশালী হাতটি ছিল মহান ইমাম খোমেনির ইস্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাসী হৃদয় এবং জুলফিকারের মতো বাকপটু জিহ্বা, যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে ময়দানে আনতে, তাদের ময়দানে ধরে রাখতে এবং তাদের চলার পথের দিকনির্দেশনা শেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।
আর অবশ্যই, এই ধরনের প্রভাবের আরেকটি উদাহরণ হলেন স্বয়ং প্রিয় শহীদ খামেনেয়ী, যিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণ পূর্বসূরীর পথে হেঁটেছেন এবং প্রায় চার দশক ধরে বিপ্লব ও ইসলামী ব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি যুবকদের ওপর আস্থা রেখে এবং জনগণের অন্তর্দৃষ্টি ও মনোভাবের স্তরকে গভীর ও উন্নত করার মাধ্যমে সমাজকে এমন এক প্রস্তুতির স্তরে নিয়ে এসেছিলেন যে, তাঁর শাহাদাতের মহান ঘটনার পর ইরানি জাতির একটি নতুন কোরাম গঠিত হয়েছে।
হ্যাঁ, প্রিয় খামেনেয়ী, মহান খোমেনির মাকতাব হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত ইসলামের ধারাবাহিকতা, যার ভিত্তি হলো আল্লাহর ঊর্ধ্বগমন। আর এই মাযহাবের অনুসারীরা সারিবদ্ধভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা, মিথ্যা নির্মূল এবং এই আলোকিত পথে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত।
ইমাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন), ইরান, ইসলামী উম্মাহ এবং বিশ্বে এক মহান ও ঐতিহাসিক রূপান্তরের স্রষ্টা, যাকে সর্বোচ্চ নেতা শহীদ আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আরও গভীর, বিস্তৃত ও অব্যাহত রেখেছেন এবং এর বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি একে পদ্ধতিবদ্ধ ও সামাজিকীকরণ করেছেন।
এ প্রসঙ্গে, তাঁর কথা, লেখনী, কর্ম এবং বিভিন্ন সভার মাধ্যমে ইমামের মাযহাবকে জীবন্ত রাখার পাশাপাশি, মহামান্য খামেনি খোরদাদের ১৪ তারিখকে ইমাম খোমেনির সাথে জাতির বার্ষিক চুক্তির একটি সুযোগে পরিণত করেছেন এবং তিনি ইমামের মাযহাবের একগুচ্ছ মূলনীতি, নীতিমালা ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন।
এর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্ত কিছু শিক্ষার মধ্যে ছিল যে, ইরানি জাতি একটি বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান ও সাহসী জাতি; এবং জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক ও এর শক্তির উৎস; এবং এই জনগণ তাদের অনুসৃত যেকোনো সঠিক রূপান্তর অর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে “আমরা পারি” স্লোগানটিকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে।
অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে রয়েছে, নিপীড়িতদের সমর্থন করা একটি ইসলামী, মানবিক ও ইরানি কর্তব্য। এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার এই জাতি, এর বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত পরিচয় এবং এর অবাধ্যতাকে নিয়ে সমস্যা রয়েছে।
হ্যাঁ, প্রায় আশি বছর আগে ইসরায়েল নামক একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা আধিপত্যবাদী শাসনব্যবস্থাটি বৃহত্তর ইসরায়েলের অযৌক্তিক ও মিথ্যা ভূগোলের পূর্ব সীমান্তে, অর্থাৎ ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বে, সব ধরনের সুবিধা ভোগকারী একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন ইরানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং এর অগ্রগতি রোধ করতে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করে না।
এই মুহূর্তে, আমি প্রিয় জাতিকে বলতে চাই যে, সেই দুষ্ট শত্রু, এখন যেহেতু সে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী সন্তানদের কাছে পরাজিত হয়েছে এবং বিশেষ করে সামরিক লড়াইয়ে বা রণক্ষেত্র ও রাস্তায় একটি নির্ণায়ক আঘাতের সম্মুখীন হয়ে এমন এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অপমানের শিকার হয়েছে যা তার থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি করেছে, সে তার সম্মিলিত যুদ্ধের চাতুরীকে দুটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত করেছে:
একটি হলো জনগণের সহনশীলতা; অন্যটি হলো দেশের কর্মকর্তাদের হিসাব-নিকাশে ভুলত্রুটি সৃষ্টি করা।
এই উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রধান হাতিয়ার হলো সন্দেহ, হতাশা, ভয়, সংশয় এবং মতবিরোধের বীজ বপন করা। সুতরাং, এই অশুভাকাঙ্ক্ষীদের মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই দৃঢ় ও দূরদর্শী হয়ে, ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক আস্থা বজায় রেখে এবং শত্রুর সাথে হাত না মিলিয়ে তার এই অশুভ পরিকল্পনাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে।
এক্ষেত্রে, এই বিষয়গুলোতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টিকারী যেকোনো কাজকে এই দেশ ও এর জনগণের শত্রুকে সহায়তা করার একটি রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়।
এখন, ইসলামী বিপ্লবের নিপীড়িত কিন্তু শক্তিশালী এবং অবশ্যই বিজয়ী নেতা হিসেবে মহান খোমেনি এবং প্রিয় শহীদ খামেনেয়ীর দর্শনকে বিশ্বজুড়ে বাস্তবিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এবং উপলব্ধি করার একটি নতুন সুযোগ এসেছে।
এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রিয় ইরানের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সমগ্র জাতির, বিশেষ করে যুবসমাজ, অভিজাতবর্গ, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীদের দায়িত্ব। এই ভবিষ্যৎ গড়ার কাজটি করতে হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রেখে, আমাদের ,মাওলা যুগের ইমাম (আ.ফা.)-এর বরকতের ছায়ায় এবং প্রকৃত ইসলামের পথে, অর্থাৎ, নিষ্পাপ ও মহান অভিভাবকত্বের অধিকারীগণের (আ.) আবহের আড়াইশ বছরের উপস্থিতি অঙ্কিত উজ্জ্বল রেখাই আমাদের প্রিয় ইরানের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে।।
আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই জাতিকে চূড়ান্ত বিজয় এবং উন্নতি ও মহত্ত্বের গৌরবময় শিখরে পথ দেখান; যেন তারা বিপ্লবের ইমামগণের স্বর্গীয় চেতনা এবং ইসলামী বিপ্লবের শহীদদের, বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পবিত্র প্রতিরক্ষার শহীদদের পবিত্র আত্মাকে তাদের নেতা, আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে পারে; এবং যেন তিনি আমাদের নেতা, যুগের রক্ষক, ইরান জাতির প্রতি তাঁর পবিত্র ও জ্যোতির্ময় হৃদয়কে সন্তুষ্ট করেন এবং যেন তিনি এই প্রিয় জাতি ও তার বান্দাদেরকে তাঁর বিশেষ দোয়া ও সুপারিশের আওতাভুক্ত করেন।
তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর করুণা, শান্তি ও আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
بمنّه و کرمه و السّلام و علیکم و رحمة الله و برکاته.
সৈয়দ মোজতাবা হোসেইনী খামেনেয়ী ১৪ খোরদাদ ১৪০৫
Your Comment