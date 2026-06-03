মিনাব স্কুলের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মরণে সংসদ ভবন চত্বরে আলোকচিত্র প্রদর্শনী-বাংলাদেশ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের সামনের চত্বরে এক অনন্য আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলি শাসনগোষ্ঠীর বোমাবর্ষণে ইরানের মিনাবের সেজরায়ে তাইয়্যেবা স্কুলের যে সকল নিরীহ শিক্ষার্থী শহিদ হয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই আয়োজন করা হয়।
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক পরিষদ, বাংলাদেশে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসের অধীন, তৃতীয়বারের মতো এক দিনব্যাপী এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। প্রদর্শনীতে শহিদ ওই শিক্ষার্থীদের ছবি ও বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের মর্মান্তিক আত্মত্যাগের কাহিনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায়।
সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত এই স্মৃতিচিহ্ন ও ছবির মাধ্যমে আয়োজকরা মিনাবের ওই শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, যারা নৃশংস হামলার শিকার হয়েছিলেন। প্রদর্শনী দেখতে আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে শহিদদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং ইসরাইল ও আমেরিকার সামরিক বর্বরতার প্রতিবাদের সুর দেখা গেছে।
প্রদর্শনী শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, যেখানেই নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে শিশু-কিশোররা সামরিক হামলার শিকার হচ্ছেন, সেখানেই বৈশ্বিক মানবিক সম্প্রদায়ের কর্তব্য হলো নীরবতা ভঙ্গ করা। বাংলাদেশের মাটি থেকে এই প্রদর্শনী সেই বার্তাই দেয়।
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