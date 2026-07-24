নাবলুসের গ্রামে দখলদারদের হামলা; সংঘর্ষে ৪ ফিলিস্তিনি শহীদ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তি দখলদার বাহিনীর একজন কর্মকর্তা ছিল। এ ঘটনায় আরও তিন ইসরায়েলি আহত হয়, যাদের মধ্যে একটি অবৈধ বসতির এক নিরাপত্তা কর্মকর্তাও রয়েছে।
সংবাদসূত্র অনুযায়ী, সশস্ত্র ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা গ্রামে হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ঘিরে ফেলে এবং একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওই ফিলিস্তিনি যুবক একজন বসতি স্থাপনকারীর অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালায়।
হামলায় একটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং আগুন আশপাশের ঘাসের জমিতেও ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন, তবে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।
ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, তাদের চিকিৎসাকর্মীরা তিনজন গুরুতর আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পেট ও উরুতে গুলিবিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই তাকে হৃদ্যন্ত্র ও শ্বাসপ্রশ্বাস পুনরুদ্ধারের (সিপিআর) মাধ্যমে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়।
গুলির ঘটনার পর ইহুদিবাদী ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর রেডিও জানায়, দখলদার বাহিনী নাবলুস শহর ও তেল গ্রাম ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে।
এলাকায় যাতায়াত বন্ধ করে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে এ ঘটনায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
Your Comment