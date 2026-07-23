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বাংলাদেশে বন্যাদুর্গতদের জন্য ইরানের মানবিক সহায়তা

২৩ জুলাই ২০২৬ - ১২:০৮
News ID: 1844222
বাংলাদেশে বন্যাদুর্গতদের জন্য ইরানের মানবিক সহায়তা

বাংলাদেশে ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যার পর, ঢাকায় অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস খাদ্যসামগ্রী ও ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে, ঢাকায় অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস দ্রুত খাদ্যসামগ্রী ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ৫৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

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ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জরুরি প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। ত্রাণসামগ্রীর এই চালানে চাল, চিনি, নিরাপদ পানীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; বন্যাদুর্গতদের কষ্ট লাঘব ও তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে।

ইরানি দূতাবাস আরও জানিয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিম দেশের পাশাপাশি তারাও এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় তাদের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

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