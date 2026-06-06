বাহরাইনি শাসকদের দ্বারা শিয়াদের ওয়াকফ সম্পত্তি চুরি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত ভাড়াটে সৈন্য এবং বেসামরিক মিলিশিয়ারা টানা ৮৫তম সপ্তাহ ধরে শিয়াদের কেন্দ্রীয় জুমার নামাজ আদায় করতে বাধা দেওয়ার জন্য আল-দিরাজ শহরে একটি কঠোর নিরাপত্তা অবরোধ আরোপ করেছে।
২০২৬ সালের ২৯শে মে, শুক্রবার সকাল থেকে, ভাড়াটে সৈন্যরা সামরিক যানবাহন ও সশস্ত্র বাহিনীসহ ইমাম সাদিক (আলাইহিস সালাম) মসজিদের চারপাশে তাদের উপস্থিতি জোরদার করেছে এবং বাহরাইনে শিয়াদের বিরুদ্ধে খিলাফত সরকারের চালানো যুদ্ধের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
নিরাপত্তা কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাহরাইনের অনেক অংশে কারাগার খালি করা এবং ধর্মীয় পণ্ডিত ও রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা শাসকগোষ্ঠীর শুক্রবারের নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞারও নিন্দা জানিয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি আধিপত্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর চলমান চাপের প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।
বাহরাইনের জনগণও শিয়াদের ওয়াকফ সম্পদ লুণ্ঠন এবং জাফারি সম্প্রদায়ের সকল পবিত্র স্থান, ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান ও নীতির ওপর সরকারি আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছে এবং বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক দমননীতির পাশাপাশি শিয়া সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর আরোপিত অবরোধের অবসানের আহ্বান জানিয়েছে।
তারা মার্কিন-জায়নবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াইয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি তাদের সমর্থনের অবস্থানের ওপরও জোর দেন এবং ইসলামী বিপ্লবের শহীদ ইমাম সাইয়েদ আলী খামেনেইয়ের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করেন।
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