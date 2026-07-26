সৌদি আরবের খামিস মুশাইত বিমানঘাঁটিতে ইয়েমেনের হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর হামলার পর সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত খামিস মুশাইত বিমানঘাঁটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং ঘাঁটির ভেতরে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
নায়া টেলিগ্রাম চ্যানেল জানিয়েছে, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর হামলার পর সৌদি আরবের জেদ্দা ও রিয়াদ বিমানবন্দরে সাময়িকভাবে সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে।
অন্যদিকে, আল-মাসিরাহ টেলিগ্রাম চ্যানেল জানিয়েছে, বিমান চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য অনুযায়ী, রিয়াদ ও সৌদি আরবের আরও কয়েকটি শহরের উদ্দেশে যাত্রারত কিছু বিমান তাদের নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করেছে।
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