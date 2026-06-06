আমেরিকায় ইমাম হাসানাইন মসজিদ (আ.) উদ্বোধন হয়েছে+ছবি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিছু শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুরাগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে মিশিগানের ডিয়ারবর্নে ইমাম হাসানাইন (আ.) মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।
আহলে বাইত (আ.)-এর অনুরাগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে মিশিগানের ডিয়ারবর্নে ইমাম হাসানাইন (আ.) মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিছু শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুরাগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে মিশিগানের ডিয়ারবর্নে ইমাম হাসানাইন (আ.) মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।
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