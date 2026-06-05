আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম খোমেইনির মৃত্যুবার্ষিকীর ৩৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার ইসলামাবাদে ইরনার একজন প্রতিবেদককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাহার কামরান বলেন: ইমাম খোমেইনি (রহ.) ইরানি জাতিকে প্রতিরোধ ও মর্যাদার পথ শিখিয়েছেন।
তিনি বলেন: বিশ্ব আজ ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পরাজয় প্রত্যক্ষ করছে, কারণ ইরানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ এবং তারা ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মহান চিন্তাধারা থেকে প্রতিরোধ ও মর্যাদার এই পথ শিখেছে।
ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তান অ্যান্ড পার্সিয়ান গালফ স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের প্রধান আরও বলেন: ইরানের প্রতিরোধ সকল স্বাধীনতাকামী ও ন্যায়পরায়ণ জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে এবং আমরা ইরানের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের জন্য গর্বিত।
তিনি আরো বলেন, ইরানের উপর আক্রমণটি আসলে সমগ্র অঞ্চলের উপর আক্রমণ ছিল এবং মার্কিন-ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও, ইরানের জনগণ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মানজনক প্রতিরোধ দেখিয়েছে।
জনগণের অদম্য চেতনার, বিশেষ করে ইরানি সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে সাহার কামরান বলেন: ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর চিন্তাধারা অমর এবং তা আমাদের সকলের মন ও হৃদয়ে জীবন্ত থাকবে।
পাকিস্তানের সংসদের পিপলস পার্টির এই প্রতিনিধি বলেন, নারী ক্ষমতায়ন এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এখন আমরা বুঝতে পারছি কেন ইরানের শত্রুরা বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলোতে হামলা চালিয়েছে, কিন্তু জ্ঞানকে গুলি ও বোমা দিয়ে ধ্বংস করা যায় না।
সাহার কামরান জোর দিয়ে বলেন, এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ইরানের স্থিতিশীলতা, প্রতিরোধ, নীতিগত অবস্থান এবং দৃঢ় সংকল্পকেই প্রমাণ করে, এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এই ময়দানে একমাত্র বিজয়ী হলো মহান ইরান জাতি।
Your Comment