হিজবুল্লাহ: আমাদের এবং ট্রাম্পের মধ্যে কোনো সরাসরি যোগাযোগ হয়নি/মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর একজন ঊর্ধ্বতন সদস্য এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, সংগঠনটির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি যোগাযোগের দাবি দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেছেন।
হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক পরিষদের উপপ্রধান মাহমুদ কামাতি জোর দিয়ে বলেন: "মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হিজবুল্লাহ কর্মকর্তাদের কোনো সরাসরি যোগাযোগ হয়নি।
উল্লেখ্য যে, ৩ জুন ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন: "আমরা প্রথমবারের মতো হিজবুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছি।" এর দুদিন আগে, যখন ইসরায়েল বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহরগুলোতে হামলার হুমকি দিচ্ছিল, তখন ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে লেখেন যে তিনি হিজবুল্লাহ নেতৃত্বের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা ইসরায়েল ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।
কামাতি আরও যোগ করেন: "মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন যে নাবিহ বেরি (লেবাননের সংসদের স্পিকার) মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন।"
উল্লেখ্য যে, নাবিহ বেরি মার্কিন সরকার এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। ওয়াশিংটন হিজবুল্লাহকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এটি নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে। কামাতি এই দাবিটিকে আরও নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: এই দাবিটি দেখায় যে, লেবাননের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী শক্তির সাথে সংযোগের কোনো আভাস পেলেই মার্কিন সরকার লেবাননের সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করতে কতটা প্রস্তুত।
উল্লেখ্য যে, হিজবুল্লাহ লেবানন সরকারের ইসরায়েলের সাথে সরাসরি আলোচনার (যা এপ্রিল মাস থেকে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে) বিরোধিতা করে। কূটনৈতিক সম্পর্কহীন দুটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২রা মার্চ (ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর দিন) থেকে ইসরায়েল লেবাননের ওপর ব্যাপক আগ্রাসন চালিয়েছে, যার ফলে গত শুক্রবার পর্যন্ত ৩,৫৫৬ জন শহীদ ও ১০,৮৭০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
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