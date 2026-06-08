তানজানিয়ায় অনুষ্ঠিত গাদির সম্মেলন; মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অভিন্ন মিলনস্থল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার দারুস সালামে "গাদির; ইসলামী উম্মাহর জন্য একটি অভিন্ন বিন্দু" শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শিয়া ও সুন্নিদের দৃষ্টিকোণ থেকে গাদির ঘটনাটি পর্যালোচনা এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর শাহাদাতের ৩৭তম বার্ষিকী স্মরণে এই সভাটি আয়োজিত হয়েছিল।
অনুষ্ঠানে শিয়া ও সুন্নি আলেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র এবং ইসলামী ঐক্যে আগ্রহীরা সহ একদল বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে, হজ হেম্মাত পানাহ (তানজানিয়ায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত), অধ্যাপক খলিফা খামিস, হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন কিন্দিচে, জুমার সামাজের ইমাম ও মণ্ডলীর প্রধান ড. আলী দিনা, শেখ আলী কেনিয়াই এবং মুস্তফা আল-আলামিয়া সোসাইটির প্রতিনিধি অফিসের পরিচালক তানজানিয়ায় বক্তৃতা দেন।
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