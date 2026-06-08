ইরানের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পোপ হিসেবে তাঁর চতুর্থ বিদেশ সফরের অংশ হিসেবে রোম থেকে মাদ্রিদগামী বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ওয়াশিংটনের সামরিক পদক্ষেপের পক্ষে “ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ” ধারণার উল্লেখ করার পর ইরানের সংঘাতকে কি সেইভাবে বিবেচনা করা যায়?
জবাবে পোপ লিও বলেন, “সেখানে কোনো ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ নেই।” তিনি আরও বলেন, “ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের তত্ত্বটি বহু শতাব্দী আগের। তখন মানুষ আজকের অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বংসক্ষমতার কথা কল্পনাও করতে পারত না।”
পোপের এ মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইরান প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতবিরোধের খবর প্রকাশিত হয়েছে।
সংঘাত চলাকালে পোপ লিও বারবার যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন এবং এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন, যা তাঁর মতে পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে পারে।
চলতি বছরের শুরুতে তিনি ট্রাম্পের “ইরানে কোনো সভ্যতা অবশিষ্ট থাকবে না” মন্তব্যকে “অগ্রহণযোগ্য” বলে আখ্যা দেন।
পরে ট্রাম্প পোপকে “দুর্বল” এবং “পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে খুবই খারাপ” বলে মন্তব্য করেন। এর জবাবে পোপ বলেন, তিনি ভয় পান না এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা অব্যাহত রাখবেন।
এই বাকবিতণ্ডা ইতালিতেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেশটির রাজনৈতিক নেতারা ট্রাম্পের মন্তব্যের সমালোচনা করেন এবং পোপের শান্তির আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানান।
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