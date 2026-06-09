‘ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লেবানিজদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়’

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আব্দুল ওয়াহিদ আবু রাস বলেন, দিনের শুরুতে ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, যাতে দুইজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও একজন সৈন্য ছিলেন। তার মতে, এই হামলা প্রমাণ করে যে ইসরায়েল সমগ্র লেবাননের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছে।
এ মন্তব্য আসে এমন সময়ে, যখন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম অভিযোগ করেন, হিজবুল্লাহ সরকারের সমঝোতা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে।
আবু রাস বলেন, লেবাননের সেনাবাহিনীর ওপর ইসরায়েলের সরাসরি হামলা দেখিয়ে দিয়েছে যে, বৈরুতে সরকারের ইসরায়েলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা ভুল ছিল।
তিনি বলেন, “বাবদা প্রাসাদের বাসিন্দাদের জন্য কি এখন সময় আসেনি তাদের সেনাবাহিনী, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং জনগণকে তাদের প্রকৃত শত্রু—অপরাধী জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সমর্থন করার?”
এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন লেবাননে ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং হিজবুল্লাহও পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, লেবাননের পশ্চিমাপন্থী সরকার গত তিন মাসে হাজারো মানুষের প্রাণহানি এবং প্রায় ২০ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার জন্য দায়ী ইসরায়েলি হামলাগুলোর সঙ্গে হিজবুল্লাহ ও ইরানের সম্পর্ককে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে।
তবে হিজবুল্লাহ সরকারের সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে, যার লক্ষ্য ছিল প্রতিরোধ সংগঠনটিকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করা।
আবু রাস সতর্ক করে বলেন, লেবানন যদি ইসরায়েলের কাছে কোনো ধরনের ছাড় দেয়, তাহলে তা দেশটিকে আরও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ করে দেবে।
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