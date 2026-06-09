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ইরানি জাতির প্রতি সংহতি; ১৫০ জনেরও বেশি বাংলাদেশী আইনজীবী মার্কিন ও জায়নবাদী আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছেন।

৯ জুন ২০২৬ - ১৩:৪০
News ID: 1824815
ইরানি জাতির প্রতি সংহতি; ১৫০ জনেরও বেশি বাংলাদেশী আইনজীবী মার্কিন ও জায়নবাদী আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের ১৫৬ জন আইনজীবী ও আইনজ্ঞ ঢাকায় নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূতকে সম্বোধন করে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন, যেখানে তাঁরা ইরানি জাতির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের আইনজ্ঞ সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, খুলনার ১৫৬ জন আইনজীবী ও আইনজ্ঞ ঢাকায় নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূতকে সম্বোধন করে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।

 আইনজীবীরা ইরানি জাতির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

এই পদক্ষেপের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ইমামিয়া উলেমা পরিষদের চেয়ারম্যান হোজ্জাতোলেসলাম ওয়ালমুসলিম সৈয়দ খলিল রাজাভী বলেন: খুলনার আইনজ্ঞ সম্প্রদায় মানবিক ও আইনগত দায়িত্ববোধ থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং ইরানি জাতির প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে।

তিনি আরও বলেন, "এই চিঠিতে বাংলাদেশি আইনজীবীরা এই আগ্রাসনগুলোর মানবিক ও নিরাপত্তাগত পরিণতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, একটি স্বাধীন দেশে হামলা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, জননিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি এবং বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতিসাধন আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত নীতিমালা ও মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মুখে আমরা নীরব থাকতে পারি না।"

বাংলাদেশ ইমামিয়া উলামা কাউন্সিলের প্রধান উল্লেখ করেছেন: "এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা বলেছেন যে, আগ্রাসী নীতির ধারাবাহিকতা শুধু অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকেই বিপন্ন করে না, বরং ন্যায়বিচার, দেশগুলোর জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্ব শান্তির নীতিগুলোকেও ক্ষুণ্ণ করে। তারা বিশ্বাস করেন যে, কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রকে আগ্রাসন, হুমকি এবং সম্মিলিত শাস্তির শিকার করা উচিত নয়।"

চিঠিতে ইরানি জাতির প্রতি আন্তরিক সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে, নিহতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানানো হয়েছে এবং এই আগ্রাসন বন্ধ করতে ও অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে আন্তর্জাতিক সংস্থা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও বৈশ্বিক ফোরামগুলোকে বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, খুলনা অঞ্চলের ১৫৬ জন আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আইনজ্ঞ এবং আইন সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বাক্ষরিত এই চিঠিটি ঢাকায় অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে এবং এটি সাম্প্রতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানি জাতির প্রতি বাংলাদেশের আইন সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রতিফলন।

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