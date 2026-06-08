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আইআরজিসি: রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

৮ জুন ২০২৬ - ১৯:১৭
News ID: 1824960
আইআরজিসি: রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী জোর দিয়ে বলেছে যে, লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের উৎসস্থল হিসেবে রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইআরজিসি-র জনসংযোগ বিভাগ একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে, বৈরুতের উপকণ্ঠে আগ্রাসনের উৎস রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিটি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর অ্যারোস্পেস ফোর্সের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

বিবৃতিটি নিম্নরূপ:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

দক্ষিণ লেবাননে জবরদখলকারী জায়নবাদী শাসনের ব্যাপক অপরাধ এবং টায়ার ও নাবাতিয়েহ অঞ্চলসহ বৈরুতের উপশহরসহ অন্যান্য স্থানের নিপীড়িত জনগণের ব্যাপক হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির জবাবে, এই আগ্রাসনগুলোর উৎস রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিকে আইআরজিসি অ্যারোস্পেস ফোর্সের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল।

৮ই এপ্রিল আমাদের যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার শর্ত ছিল সকল ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি; কিন্তু বরাবরের মতোই, যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, লেবাননে আগ্রাসন ও অপরাধ অব্যাহত রেখেছে এবং হরমুজ প্রণালী, ওমান সাগর ও ভারত মহাসাগরে বারবার ইরানের উপকূল ও জাহাজে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।

আজ রাতের অভিযানটি ছিল একটি সতর্কবার্তা, এবং এই আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার জবাব আরও ব্যাপক হবে এবং এই অঞ্চলের সমস্ত আমেরিকান-জায়নবাদী লক্ষ্যবস্তু এর আওতায় আসবে।

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