আইআরজিসি: রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইআরজিসি-র জনসংযোগ বিভাগ একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে, বৈরুতের উপকণ্ঠে আগ্রাসনের উৎস রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিটি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর অ্যারোস্পেস ফোর্সের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
বিবৃতিটি নিম্নরূপ:
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
দক্ষিণ লেবাননে জবরদখলকারী জায়নবাদী শাসনের ব্যাপক অপরাধ এবং টায়ার ও নাবাতিয়েহ অঞ্চলসহ বৈরুতের উপশহরসহ অন্যান্য স্থানের নিপীড়িত জনগণের ব্যাপক হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির জবাবে, এই আগ্রাসনগুলোর উৎস রামাট ডেভিড বিমান ঘাঁটিকে আইআরজিসি অ্যারোস্পেস ফোর্সের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল।
৮ই এপ্রিল আমাদের যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার শর্ত ছিল সকল ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি; কিন্তু বরাবরের মতোই, যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, লেবাননে আগ্রাসন ও অপরাধ অব্যাহত রেখেছে এবং হরমুজ প্রণালী, ওমান সাগর ও ভারত মহাসাগরে বারবার ইরানের উপকূল ও জাহাজে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।
আজ রাতের অভিযানটি ছিল একটি সতর্কবার্তা, এবং এই আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার জবাব আরও ব্যাপক হবে এবং এই অঞ্চলের সমস্ত আমেরিকান-জায়নবাদী লক্ষ্যবস্তু এর আওতায় আসবে।
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