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ফিলিস্তিনি সমর্থকরা জায়নবাদী শাসনের কাছে জার্মান অস্ত্র রপ্তানির প্রতিবাদ করছে।

৯ জুন ২০২৬ - ১৯:২৯
News ID: 1824970
ফিলিস্তিনি সমর্থকরা জায়নবাদী শাসনের কাছে জার্মান অস্ত্র রপ্তানির প্রতিবাদ করছে।

জায়নবাদী শাসনের প্রতি জার্মানির সামরিক সমর্থন এবং অস্ত্র রপ্তানির প্রতিবাদে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীরা মিউনিখ ও উনাতে সমাবেশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থাকে জার্মানির সামরিক সমর্থন এবং অস্ত্র রপ্তানির প্রতিবাদে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীরা মিউনিখ ও উন্নায় সমাবেশ করেছে।

জার্মান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন ব্যাহত করতে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীরা মিউনিখ ও উন্নায় সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থাকে জার্মানির সামরিক সমর্থন এবং অস্ত্র রপ্তানির প্রতিবাদ করছিল।

“গণহত্যার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ” প্রচারণার সমর্থকরা আজ জার্মান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে উনা এবং মিউনিখে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তারা আরও বলেন যে, এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত সামরিক সরঞ্জামগুলোর বেশিরভাগই তৈরি করেছে রাইনমেটাল, যা একটি জার্মান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং ইসরায়েলকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। তাদের মতে, সংস্থাটি “জুলাই মাসে বার্লিনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি নতুন কারখানা খোলার পরিকল্পনা করছে।”

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