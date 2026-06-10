ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু উপলব্ধি করেছে যে ইরানকে পরাজিত করা অসম্ভব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জায়নবাদী সংবাদপত্র 'মা'আরিভ' গত বছরের ঘটনাবলির উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে, ইরানি এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর অনমনীয় মনোভাব ইসরায়েলকে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা অপ্রত্যাশিত শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছে।
এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের একই সময়ে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েনও 'মা'আরিভ' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলে: আমি মনে করি, আমরা ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে আছি।
আলোচনার ফলাফল কি জেসিপিওএ-এর মতো কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে—এই প্রশ্নের জবাবে সে বলে: না, আমি মনে করি এটি আরও ভালো একটি চুক্তি হবে। আমি আশা করি, যে চুক্তিটি সম্পাদিত হবে তা এই অঞ্চলে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারবে।
জায়নবাদী গণমাধ্যম জোর দিয়ে বলেছে: এই পরিস্থিতি ইসরায়েলকে এক অন্তহীন ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
এর আগে, মা'আরিব পত্রিকা তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ইরানের অপরাজেয়তা নিয়ে একটি প্রতিবেদনে লিখেছিল: ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু উপলব্ধি করেছেন যে ইরানকে পরাজিত করা অসম্ভব এবং তাদের এই সত্যটি মেনে নিতেই হবে যে দেশটি পারমাণবিক সক্ষমতাসহ একটি পরাশক্তি হিসেবেই থাকবে।
পত্রিকাটি আরও যোগ করেছে: ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু এটাও উপলব্ধি করেছেন যে হিজবুল্লাহ টিকে থাকবে এবং ওয়াশিংটন তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুঁজছে। এমন এক সময়ে নেতানিয়াহু এখন নেসেট (ইসরায়েলি সংসদ) নির্বাচনের আগে গাজা উপত্যকা এবং সেখানকার তাঁবুতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের ওপর বিজয় চাইছে।
এই অঞ্চলে জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেলেও, শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী স্থবির হয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারেনি। জায়নবাদী শাসন এখনও গাজা উপত্যকা ও লেবাননে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে শাসকগোষ্ঠীর যুদ্ধাভিযানও কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, এবং তেল আবিব ও ওয়াশিংটনও এই যুদ্ধাভিযান থেকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
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