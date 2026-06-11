১৮টি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আইআরজিসির হামলা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইআরজিসি-র জনসংযোগ বিভাগ নিম্নলিখিত বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে, দুই দফা অভিযানে মার্কিন সেনাবাহিনীর ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে:
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
অ্যারোস্পেস ফোর্সের সাহসী যোদ্ধারা এবং আইআরজিসি নৌবাহিনীর বীরেরা, আজ ভোররাতে, আগ্রাসনকারীকে শাস্তি দিতে এবং আইআরজিসি-র কিছু সার্ভিস ইউনিট, উপকূলীয় ফাঁড়ি ও বন্দর আব্বাস বিমানবন্দরের পুলিশ ও নিরাপত্তা কমান্ডের ওপর শিশুহত্যাকারী মার্কিন সেনাবাহিনীর আক্রমণের জবাবে, দুই দফা অভিযানে আলী সালেম ও আহমদ আল-জাবের বিমান ঘাঁটি এবং শেখ ইসা বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত দুষ্ট মার্কিন সেনাবাহিনীর আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে তা ধ্বংস করেছে।
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم
মার্কিন আগ্রাসন ও অপকর্মের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
খাতামুল আম্বিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর এক বিবৃতিতে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জবাব অব্যাহত থাকার ওপর জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে: ইরানের রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী, দক্ষিণ ইরানের বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন হামলা বন্ধ হওয়ার কারণ হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী ও নিষ্পেষণকারী জবাব, যা এক্ষেত্রে দেশটির সেনাবাহিনীর ওপর আরও একটি পরাজয় চাপিয়ে দিয়েছে।
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