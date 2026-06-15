পূর্ণ মুক্তি না আসা পর্যন্ত সংগ্রামে ফিলিস্তিনের সঙ্গেই থাকবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি জাতির প্রতি ইয়েমেনের অব্যাহত সমর্থন এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অংশ হিসেবে দেওয়া এক ভাষণে ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াহিদ আবু রাস গত রাতে ঘোষণা করেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে কায়রোতে চলমান আলোচনার ওপর সানা নিবিড়ভাবে নজর রাখছে।
ইয়েমেনের এই কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন , ফিলিস্তিনিদেরকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা, যা তাদের শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তা ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের গাজা উপত্যকা পুরোপুরি দখলের প্রকল্প বাস্তবায়নেরই অংশ।
তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনি পক্ষ যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চললেও, ইসরায়েল প্রতিদিন গাজার জনগণের বিরুদ্ধে তাদের গণহত্যা এবং এই উপত্যকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধের মাধ্যমে এবং তথাকথিত মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার করে ফিলিস্তিনি পক্ষকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সেই সাফল্য অর্জনের জন্য চাপ দিচ্ছে, যা তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জন করতে পারেনি এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
ইয়েমেনের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘অপরাধী ইসরায়েলের ধ্বংস এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করে এর সমগ্র ভূখণ্ডে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত, ইয়েমেন তার সমস্ত সামর্থ্য ও সম্পদ নিয়ে ফিলিস্তিন ও তার জনগণের পাশে থাকবে।’
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