স্টকহোম লেবাননের নামের ধ্বনি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওডেনপ্লান স্কোয়ারে সুইডেনের বেশ কয়েকজন নাগরিক সমাজের কর্মীর দ্বারা আয়োজিত এই বিক্ষোভে ইসরায়েলি হামলা এবং পশ্চিম তীর ও লেবাননে শাসকগোষ্ঠীর বিশাল সামরিক ঘাঁটি দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তীব্র নিন্দা জানানো হয়।
বিক্ষোভকারীরা এমন ব্যানার বহন করছিলেন যেগুলোতে লেখা ছিল: "গাজায় শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে," "স্কুল ও হাসপাতালে বোমা হামলা করা হচ্ছে," "লেবাননের ওপর হামলা বন্ধ করুন," এবং "দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের অবসান ঘটান।"
বিক্ষোভকারীরা রক্তপিপাসু জায়নবাদী সরকারকে গাজায় তাদের সামরিক অভিযান বন্ধ করার জন্য সতর্ক করেছে এবং সুইডেনকে অবিলম্বে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। একদল ইরানি অংশগ্রহণকারীও এই বিক্ষোভে যোগ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।
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