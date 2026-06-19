ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে দেওয়া তার সমাপনী বক্তব্যে ট্রাম্প বলে, সৌদি আরবের কাছে যখন ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, তখন ইরানকে তা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়।
ট্রাম্প বলেছে, “আমরা উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সমান্তরাল একটি প্রচেষ্টার ওপর কাজ করব, যাতে পারমাণবিক বিষয়ের বাইরে প্রচলিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য সমর্থনসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়।”
আরও বলে, “কেউ কেউ বলেছিল, ‘আপনার উচিত নয় তাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্রও রাখতে দেওয়া।’ আমি এদের কিছু মানুষকে পছন্দ করি, কিন্তু আমি মনে করি না তারা খুব বুদ্ধিমান।”
ট্রাম্প বলে, “তারা আমাকে বলেছিল, ‘স্যার, তাদের কোনো ক্ষেপণাস্ত্র রাখতে দেওয়া উচিত নয়।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে আমি কী করব? সৌদি আরবকে ক্ষেপণাস্ত্র রাখতে দেব, কিন্তু ইরানকে দেব না?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ, স্যার।’”
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলে, “কিন্তু বিষয়গুলো এভাবে কাজ করে না। ক্ষেপণাস্ত্রই মূল সমস্যা নয়। ক্ষেপণাস্ত্র কেবল একটি ছোট এলাকায় আঘাত হানে, কিন্তু পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে না।”
ডেমোক্র্যাটদের উদ্যোগে প্রণীত পরমাণু চুক্তি (জেসিপিওএ)-এর বিরোধিতার অন্যতম কারণ ছিল যে, সেখানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি, আঞ্চলিক নীতি এবং অন্যান্য বিরোধপূর্ণ বিষয় আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছিল।
তখনও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা তাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে কখনো আলোচনার টেবিলে আনবে না।
এর কয়েক বছর পর এবং ইরানের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধ করার পর ট্রাম্প এখন প্রকাশ্যে জানিয়েছে যে, সে কেবল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কিছু অংশ সীমিত করার লক্ষ্যেই কাজ করছে।
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