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মহররম মাসের চতুর্থ দিনে গিলানে হুসেইনি শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ জুন ২০২৬ - ১০:৪১
News ID: 1829045
মহররম মাসের চতুর্থ দিনে গিলানে হুসেইনি শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গিলান প্রদেশের ইসলামিক প্রচার বিভাগের মহাপরিচালক প্রদেশের প্রার্থনা কক্ষ, মসজিদ এবং বিশিষ্ট হুসাইনিয়াদের স্থানে মহররম মাসের চতুর্থ দিনে হুসাইনি শিশুদের বিশ্ব সম্মেলন আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে বলেন: এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটি ইমাম আলী আসগর (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণে মা ও শিশুদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী নাজাফি গিলানি শহীদদের নেতা ও নেতা হযরত আবা আব্দিল্লাহিল হুসাইন (আ.) এবং তাঁর অনুগত সঙ্গীদের জন্য শোকের মাস শুরু হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন: মহররম মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র গিলান প্রদেশে আধ্যাত্মিক ও আশুরার আবহ এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং প্রদেশের শহর ও গ্রামগুলোতে হুসাইনের জন্য শোকের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

গিলানের ইসলামিক প্রচারণার মহাপরিচালক, মহররম মাসের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে হুসাইনি শিশুদের বিশ্ব সম্মেলনের বিশিষ্ট অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন: "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অনুষ্ঠানটি ইসলামী বিশ্বে নারী ও শিশুদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত হয়েছে এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মা তাদের সন্তানদের নিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিষ্পাপ ও পবিত্র পরিবারের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে এতে অংশগ্রহণ করেন।"

গিলানের ইসলামিক প্রচার বিভাগের মহাপরিচালক প্রদেশে অনুষ্ঠানটির সময় ও স্থান ব্যাখ্যা করে বলেন: পবিত্র মহররম মাসের চতুর্থ দিন, অর্থাৎ ১৯শে জুন, শুক্রবার সকাল ৯টায় প্রদেশজুড়ে প্রার্থনা কক্ষ, মসজিদ, হুসেইনিয়া এবং বিশিষ্ট ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোতে একযোগে হুসেইনি শিশুদের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

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