মহররম মাসের চতুর্থ দিনে গিলানে হুসেইনি শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী নাজাফি গিলানি শহীদদের নেতা ও নেতা হযরত আবা আব্দিল্লাহিল হুসাইন (আ.) এবং তাঁর অনুগত সঙ্গীদের জন্য শোকের মাস শুরু হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন: মহররম মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র গিলান প্রদেশে আধ্যাত্মিক ও আশুরার আবহ এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং প্রদেশের শহর ও গ্রামগুলোতে হুসাইনের জন্য শোকের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
গিলানের ইসলামিক প্রচারণার মহাপরিচালক, মহররম মাসের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে হুসাইনি শিশুদের বিশ্ব সম্মেলনের বিশিষ্ট অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন: "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অনুষ্ঠানটি ইসলামী বিশ্বে নারী ও শিশুদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত হয়েছে এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মা তাদের সন্তানদের নিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিষ্পাপ ও পবিত্র পরিবারের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে এতে অংশগ্রহণ করেন।"
গিলানের ইসলামিক প্রচার বিভাগের মহাপরিচালক প্রদেশে অনুষ্ঠানটির সময় ও স্থান ব্যাখ্যা করে বলেন: পবিত্র মহররম মাসের চতুর্থ দিন, অর্থাৎ ১৯শে জুন, শুক্রবার সকাল ৯টায় প্রদেশজুড়ে প্রার্থনা কক্ষ, মসজিদ, হুসেইনিয়া এবং বিশিষ্ট ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোতে একযোগে হুসেইনি শিশুদের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
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