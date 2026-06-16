ফলাফল জানলে এই যুদ্ধ কখনোই শুরু করত না ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক ইয়েদিওথ আহারনোথ পত্রিকা একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে ইসরায়েলি শাসনের ‘দুর্বল প্রতিরোধ’ এবং ‘স্বাধীনভাবে কাজের সীমাবদ্ধতা’ থাকার কারণ হিসেবে ওয়াশিংটনের নীতিকে দায়ী করেছে।
ইয়েদিওথ পত্রিকা লিখেছে, ইরানের সাথে আলোচনা উপেক্ষা করে মার্কিন সরকার ইসরায়েলকে সীমিত কর্মস্বাধীনতা এবং দুর্বল প্রতিরোধের মুখে ফেলেছে।
দৈনিকটি একজন পদস্থ ইসরায়েলি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, ‘ওই কর্মকর্তা বলেছেন, হতাশা কল্পনার চেয়েও বেশি; যদি আমরা আগে থেকে জানতাম যে এটাই চূড়ান্ত ফলাফল হবে, তবে আমরা আদৌ যুদ্ধ শুরু করতাম কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ রয়েছে।’
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