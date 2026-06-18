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এশিয়া টাইমস:

ইরানের পাল্লা ভারী হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে

১৮ জুন ২০২৬ - ১৯:৩৭
News ID: 1828922
ইরানের পাল্লা ভারী হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে

হংকংভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক এশিয়া টাইমস লিখেছে: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কৌশলগত প্রাধান্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হংকংয়ের এই থিঙ্কট্যাঙ্ক তাদের বিশ্লেষণে বলেছে: ইরান সাম্প্রতিক দুটি যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সবচেয়ে কঠিন আঘাতগুলো সহ্য করেছে, তবুও শেষ পর্যন্ত কৌশলগতভাবে তারাই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল এবং প্রতিপক্ষদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে।

ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে তিন মাসব্যাপী যুদ্ধের পর-যাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তির অধিকারী দেশ হিসেবে ধরা হয়-প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়েছে। বাস্তবে, অন্তত কৌশলগত দিক থেকে, এখন এই সংঘাতে তেহরানই এগিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প অপমানিত হয়েছেনফাইনান্সিয়াল টাইমস

একই সময়ে ব্রিটিশ দৈনিক ফাইনান্সিয়াল টাইমস লিখেছে, ইরানের বিরুদ্ধে শুরুতে কঠোর বক্তব্য ও সামরিক আগ্রাসনের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পিছু হটা তার অপমানিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

ট্রাম্পের সমালোচকেরা এখন প্রশ্ন তুলছেন-ইরানের সাথে এই চুক্তি বা সমঝোতা কি সত্যিই কয়েক মাসের যুদ্ধ, বিলিয়ন ডলারের খরচ, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডারের ক্ষয় এবং মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মূল্য ছিল কিনা।

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