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জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের প্রধান:

ইরানের অধিকার লঙ্ঘনের যুগ শেষ

১৮ জুন ২০২৬ - ১৯:৪৮
News ID: 1828928
ইরানের অধিকার লঙ্ঘনের যুগ শেষ

ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি কমিশনের প্রধান বলেছেন, আলোচনার টেবিলে বসা এবং ইরানের শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি আরও বলেন: অতিরিক্ত দাবি করা এবং ইরানি জাতির অধিকার লঙ্ঘনের যুগ শেষ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি কমিশনের প্রধান ইব্রাহিম আজিজি সাইবারস্পেসে তার ব্যক্তিগত পেজে একটি বার্তায় লিখেছেন: ইরানি জনগণের সাহসী প্রতিরোধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার টেবিলে বসা এবং ইরানের শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

আজিজি আরও বলেন: এখন, সমঝোতা স্মারকের সমস্ত ধারা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইরানি জাতির আস্থা অর্জন করা যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব। এর মধ্যে রয়েছে লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করা এবং দক্ষিণ লেবানন থেকে দ্রুত ইসরায়েলের সৈন্য প্রত্যাহার।

তিনি সতর্ক করে বলেন: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা সমঝোতার মূল কাঠামো থেকে সরে আসলে ইরানি সশস্ত্র বাহিনী অতীতের চেয়ে আরও দৃঢ় ও সিদ্ধান্তমূলকভাবে এই সাহসী জাতির সমর্থনের জবাব দেবে।

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের প্রধান জোর দিয়ে বলেন: এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি বার্তা যে, বাড়াবাড়ি এবং ইরানি জাতির অধিকার পদদলিত করার যুগ শেষ হয়ে গেছে।

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