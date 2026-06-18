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নাইজেরিয়ার দুমা শহরে মহররমের শোকানুষ্ঠান শুরু

১৮ জুন ২০২৬ - ২৩:৩৭
News ID: 1828982
নাইজেরিয়ার দুমা শহরে মহররমের শোকানুষ্ঠান শুরু

শেখ যাকযাকির প্রতিনিধি: ইমাম হুসাইন (আ.) ইসলামকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পবিত্র মহররম মাস উপলক্ষে, নাইজেরিয়ার নাসারাওয়া রাজ্যের দুমা শহরে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির অনুসারীদের উপস্থিতিতে শহীদদের নেতা, হযরত আবা আবদিল্লাহিল-হুসাইন (আ)-এর জন্য শোক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

নাইজেরিয়া এবং ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে সমান্তরালভাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি দুমার গ্র্যান্ড মসজিদের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ৬১ হিজরিতে ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাত বরণের বার্ষিকীতে হুসাইনি রীতিনীতিকে সম্মান জানানো এবং মহানবী (সা.) ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

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দুমা শহরে শেখ যাকযাকির অনুসারীদের প্রতিনিধি অবশেষে আশুরাকে নিপীড়ন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এক মহান ও অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষালয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অগ্রগতি ও কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: বিশুদ্ধ মুহাম্মদী ইসলাম, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শিক্ষালয় এবং আহলে বাইত (আ.)-এর পথের প্রতি আনুগত্যের কারণেই ইসলামী ইরান বিশ্বে একটি পরাশক্তিতে পরিণত হতে পেরেছে।

উল্লেখ্য যে, এই আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানটি দুমা শহরে হুসাইনের আশুরার দিন পর্যন্ত ১০ রাত ধরে চলবে।

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